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Havacılık sektörüne yeni bir marka! AirSada, gökyüzünde daha ucuza, sıra dışı jet uçuş konforu getirdi

Pandemi nedeniyle havayolu şirketleri zor bir süreçten geçerken, gökyüzüne yeni bir şirket havalandı. Özet jetleri ile iş dünyasına daha ucuz ama sıra dışı jet uçuş konforu vaat eden AirSada, pandemi nedeniyle aksayan uçuşlar karşısında sorunlar yaşayan iş dünyasına fark yaratan çözümler sunuyor. Geliştirdiği özel üyelik sisteminin sunduğu ayrıcalıklarla iş dünyasını, hızla yarışan jet uçuş deneyimine davet ediyor. Şirket, 48 saat içerisinde yüzde 100 yer garantisi vererek diğer havayolu şirketlerinden ayrışıyor. Dünya üzerinde bu hizmeti veren başka havayolu şirketi bulunmuyor.

İş Dünyası 22.12.2020, 16:56
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Havacılık sektörüne yeni bir marka! AirSada, gökyüzünde daha ucuza, sıra dışı jet uçuş konforu getirdi

Pandeminin etkilediği ilk sektörlerden biri olan havacılık sektörü, yolcu talebinin azalması ve dünya hava ulaşımının trafiğe kapatılması gibi nedenlerden ötürü zor bir virajdan dönüyor. Tüm dünyada ve Türkiye’de yolcu sayılarında yüzde 70’lere ulaşan düşüşler yaşanıyor. Bu durum ülkeler arası ticari ilişkileri de zedeliyor. Pandemi öncesinde bir günde dünyada 20 milyona yakın insana hizmet veren sektör, krizden çıkış yolunu aşının yaygın olarak kullanılmasında görüyor. Zamanlama olarak ise 2021 bahar ayları gösteriliyor. Sektörün 2019 yılındaki performansına ulaşmasının zaman alması gerekiyor belki ama 2021 için 2019’a yakın bir performans bekleniyor. Sektör kısa ve uzun vadede gelecekten umutlu.

 

Özel üyelik sistemi ile yola çıktı

Havacılık sektörünün yaşadığı olağanüstü durumun, iş insanlarının seyahatlerinde ciddi sorunlar yaşamasına neden olduğunu vurgulayan AirSada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu, “AirSada olarak yaşanan bu sorunları sahada çok iyi analiz ettik. Sorunlara çözüm bulmanın izini sürdük. Yola çıkış noktamızı, hazırladığımız özel üyelik sistemimiz üzerine kurguladık. Çok iyi kurgulanmış bir üyelik sistemine sahibiz. Hem tarifeli hem de charter olarak özel jetlerimizle yaptığımız uçuşlarımızla iş dünyası için sadece seyahat sorununu ortadan kaldırmıyor, konfor ve ayrıcalıklar dünyasının kapılarını aralıyoruz.”

 

48 saat öncesinden yüzde 100 yer garantisi

İş yapış stratejilerini geliştirdikleri üyelik sistemi etrafında şekillendirdiklerine değinen Tolga Urcu, üyelik sistemi hakkında şu bilgileri verdi:

“Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz üyelik sistemimizde kişi ve kurumların beklentilerine göre farklı paketler oluşturabiliyoruz. Sunduğumuz uçuşlar bizim belirlediğimiz destinasyonlar arasında geçerli oluyor. Üyelerimiz, uçuş haklarını 48 saat öncesinden haber vermek kaydıyla istediği şekilde business jet ayrıcalığı ile kullanabiliyor. Yani 48 saat içinde yüzde 100 yer garantisi veriyoruz. Sistem sayesinde özel jet kiralama usulüne göre yarı yarıya uygun uçma imkânı sunuyoruz. Aradaki tek fark; üyelerimiz aynı business class uçuş gibi tanımadığı bir yolcu ile seyahat ediyor. Bu da yolcuya daha ucuz uçuş imkânı tanıyor. Ayrıca sınırsız internet ve özel jet konforunda uçuş imkânı sağlıyoruz. Sadece bir uçuşumuz, bazı hava yollarının business class biletinden daha ucuza geliyor. ”

 

Orta Doğu’dan başladı Asya’ya kadar uzanacak

AirSada; iş insanları, bürokratlar ve büyük şirketlerin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir müşteri profiline sahip. İlk etaptaki uçuş ağında Ortadoğu’nun ağırlığı hissediliyor. Bu kapsamda başta Irak olmak üzere bölgede iş geliştiren firmalar hedefleniyor. Petrol ve gaz firmaları, hedef kitle arasında ilk sıralarda yer buluyor. Destinasyonları arasında; Amman, Beyrut, Dubai, Doha, Kuveyt, Tahran, Ercan, Ankara, Antalya, Erbil, Bağdat, Basra ve Necef yer alıyor. Bunlara ek olarak Londra ve İsveç de hedef destinasyonlar arasında bulunuyor. Orta ve Batı Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Yakın ve Uzak Asya için de çalışmalar yürütülüyor. Filosunda şu anda 1 adet Hawker 800,1 adet Hawker 850, 1 adet Challenger 604, 1 adet Challenger 850 ve Legacy 500 olmak üzere 5 uçak bulunuyor. Şu aşamada bünyesinde 15 kokpit ve 10 kabin görevlisi bulunuyor. Basra petrol firmaları işbirliğinde yapılacak uçuşlar için de 3 adet Gulfstream 4’ü filosuna katmaya hazırlanıyor. Basra’dan, Londra, Moskova, Milano, Quanzu ve Paris’e direk uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyor.

 

Ayda 480 saat uçuracak

Pandemi döneminde özellikle iş dünyasında zaman ve hız kavramının çok daha ön plana çıktığına işaret eden Tolga Urcu, “Şirket olarak önce dijital altyapımıza yatırım yaptık. Bu sayede, iş ağımıza uçaklarımızın uygunluk durumunu hızla duyuruyor ve uçuş işlemlerinin en kısa sürede yapılmasını sağlıyoruz. Talepleri en kısa sürede yönetebilme gücüne sahibiz. Bu bize sektörde ciddi avantaj getiriyor. Jet hızıyla uçuş işlemlerini yapıyor aynı hızla uçuruyoruz. Ayda ortalama 480 saat uçuş planlıyoruz. ” diye sözlerine ekledi.

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