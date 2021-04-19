Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı

İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye’den çekilme kararı aldı.



2006 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM’de kapılarını açan marka, 2009’da Demet Sabancı Çetindoğan’ın patronu olduğu Demsa Group’un bünyesine katılmıştı.



Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; sessiz sedasız Türkiye’den çekilen Harvey Nichols’ın Kanyon’daki yerine Demsa’nin kendi mağazası Brandroom geldi. Harvey Nichols Kanyon’da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom’la sadece iki kat kiralamış.