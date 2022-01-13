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HARIBO Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama

Türkiye’nin lider yumuşak şeker markası¹ HARIBO, kurum içerisinde gerçekleşen başarılı atamalarıyla çalışan değerini artırmaya devam ediyor. HARIBO Türkiye ve MENA Bölgesi Pazarlama Grup Müdürü unvanıyla çalışmalarını sürdüren Tamer Karabay, önümüzdeki günlerde kariyerine Gelişmekte Olan Ülkeler Pazarlama ve Ürün Portföyü Lideri göreviyle Lüksemburg’da devam edecek.

İş Dünyası 13.01.2022, 15:45 13.01.2022, 15:47
HARIBO Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama

100 yıldır farklı lezzetlerle müşterilerini buluşturan ve dünyanın en büyük şekerleme üreticilerinden biri olan HARIBO, hem Türkiye’de hem de yurt dışında sürdürdüğü çalışmalarına başarılı şekilde devam ediyor. Büyüme hedeflerini, sahip olduğu öncü pozisyonu koruyarak gerçekleştiren HARIBO, yeni bir global atamaya imza attı. Bugüne kadar HARIBO Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesi Pazarlama Grup Müdürü olarak görev yapan ve önemli başarılara imza atan Tamer Karabay, Gelişmekte Olan Ülkeler Pazarlama ve Ürün Portföyü Lideri görevine atandı.

Nisan 2018’den itibaren HARIBO Türkiye ve MENA Bölgesi Pazarlama Grup Müdürü unvanıyla pazarlama faaliyetlerinde etkin bir şekilde rol alan Karabay, HARIBO Türkiye çatısı altında kazandığı tecrübelerini küresel organizasyona taşımaya hazırlanıyor. Karabay, Ocak ayı itibariyle HARIBO Gelişmekte Olan Ülkeler Pazarlama ve Ürün Portföyü Lideri göreviyle kariyerine Lüksemburg’da devam edecek. Bu görevi çerçevesinde HARIBO’nun global olarak büyümesine katkı sağlayacak pazarlara odaklanarak pazarlama ve kategori büyütme alanında hayata geçirilecek çalışmaları yürütecek olan Karabay, gelişmekte olan ülkelerin başında yer alarak Latin Amerika, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Thailand, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere toplam 87 ülkeden sorumlu olacak.

4 yıldır kariyerine HARIBO Türkiye’de devam eden Karabay, hem Türkiye hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da sorumlu olduğu ülkeleri yumuşak şeker kategorisinde liderliğe taşıdı. HARIBO’nun Türkiye’deki yumuşak şeker kategorisindeki pazar payının ise 3 yıl içerisinde 7 puan² artırmasında etkin rol oynadı. Karabay, aynı zamanda ‘Çocuksu Mutluluk’ reklam serisinin ilki olan Altın Ayıcık ofis reklam filmi ile de Bronz Effie Ödülü’nün kazanılmasına katkı sağladı.

Karabay’ın sürdürdüğü etkili pazarlama çalışmaları sonucu 2021 yılında gerçekleştirdiği büyüme ile, marka gücünü bu yıl da başarılı şekilde artıran HARIBO; yoğun iletişim çalışmaları ve kampanyalarıyla tüketicileri yumuşak şeker denildiğinde akla gelen ilk marka olma pozisyonunu yıllar içerisinde kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Tamer Karabay Kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Karabay, 1995 yılında mezun oldu. Eğitim hayatına ara vermeden devam ederek Colorado Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimi aldı. İş hayatına 1998 yılında Ürün Müdürü olarak Eczacıbaşı’nda başladı. Ardından sırasıyla; CarrefourSa, UNO, Cadbury, Mondelez International, Chipita S.A 7DAYS şirketlerinde farklı unvanlarda görev aldı. Sektörde marka yönetimi ve pazarlama alanında önemli tecrübeler kazanan Karabay, son olarak 2018 yılında HARIBO Türkiye çatısı altında yer alarak kariyer hayatını sürdürdü. Karabay, pazarlama alanında yıllara dayanan önemli tecrübelerini yine aynı markayla ancak farklı bir ülkede paylaşmaya devam edecek.

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