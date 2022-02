HARIBO Türkiye, Kurum İçi Atamalarına Devam Ediyor!

100 yıldır farklı lezzetlerle müşterilerini buluşturan ve dünyanın en büyük şekerleme üreticilerinden biri olan HARIBO, kurum içerisinde gerçekleştirdiği başarılı atamalarına devam ediyor. HARIBO, hem yurt dışında hem de yurt içinde gerçekleşen ve çalışan değerini artıran bu atamalarına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. 2017 yılında HARIBO Türkiye kariyerine başlayan ve bu süreçte önemli başarılara imza atan Ege Ermeç, HARIBO Türkiye Satış Direktörü olarak sürdürdüğü görevine Ocak ayı itibariyle HARIBO Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü unvanıyla devam ediyor. Ermeç; marka çatısı altında satış ve pazarlama alanında sahip olduğu uzmanlığı ve deneyimlerini artık yeni pozisyonuyla sürdürüyor.

Ermeç; HARIBO Türkiye’nin satış teşkilatının yeniden yapılandırılması, sektörde örnek olacak saha uygulamalarının hayata geçirilmesi, dijitalde pandemi öncesinden başlayan atılımlar ile güçlü e-ticaret pazar yerlerinde markanın büyümesi gibi birçok değer katan proje ve çalışmaya liderlik etti. Ermeç’in satış sorumluluğunun genişlemesi ile HARIBO Türkiye’de yüzde 156 büyüme performansı sergilendi².

HARIBO Türkiye’de çalışmalarını 5 yıldır sürdüren Ermeç, özellikle bayram ve pandemi dönemlerinde markanın elde ettiği başarılı büyüme oranlarında önemli bir rol oynadı. Bu süreçte satış tonajı yaklaşık 2 katına ulaştı3, ürün bulunurluğu yüzde 145 artarak tüm satış kanallarında büyüme başarısı sağlandı ve pazar payı 9 puan artarak yüzde 49 büyüme ile en yüksek seviyeye ulaştı. Gelecek dönem için gerçekleştirilecek projelerin temelinin sağlam bir şekilde atılmasında uzman bilgisi ve tecrübesiyle rehber olan Ermeç, pazarlama ve satış alanında da birçok ödülün sahibi oldu. 2021 yılında LiSA (Leadership in Sales Awards) Ödülleri’nde FMCG Gıda Kategorisi’nde Yılın Lideri, 2020 yılında BOSA (Best of Sales Awards) ödüllerinde En İyi Satış Performansı kategorisinde birincilik, 2021 yılındaysa ikincilik ödülünü kazandı.

Ege Ermeç Kimdir?

Ege Ermeç, Nişantaşı Anadolu Lisesi ve İsviçre’de aldığı lise eğitimi ardından lisans eğitimi için İngiltere’ye taşındı. Burada Nottingham Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında iş hayatına telekomünikasyon sektöründe başladı. Hızlı tüketim sektörüne Kraft Türkiye’de Ticari Pazarlama Grup Müdürü olarak adım atan Ermeç, bu sektörde farklı markalarla çalıştı. Uno Ekmek ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Agthia şirketinde kariyerine devam eden Ermeç, hızlı tüketim sektöründe çalışmalarını sürdürerek 2017 yılında HARIBO Türkiye’de Satış Direktörü oldu.