Hareket, Türkiye’de Tek Seferde Taşınan En Ağır Yük Rekorunu Kırdı

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosuyla sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma rekorunu kırarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tersan Yalova Tersanesi’nde yapılan operasyonu üstlenen Hareket, 10 bin 350 ton ağırlığındaki De Transporter gemisini yüzer havuzdan alıp karaya indirerek Türkiye’de tek seferde taşınan en ağır yük rekorunun sahibi oldu. 180 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğindeki gemi, havuzdan tersane sahasına 500 metre mesafe taşındı. Taşıma işlemi sırasında toplam 317 aks hidrolik modüler dorse ve 12 adet güç ünitesi kullanıldı.

Ağır kaldırma ve taşıma alanında Türkiye’de yeni bir rekora imza atmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “2020 Eylül ayında yine Tersan’da her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin tersane sahasında yüzer havuza yükleme işlemini gerçekleştirerek Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Bu Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma işlemiydi. Bu yıl ise kendi rekorumuzu kırarak 2 günlük bir operasyonun ardından 10 bin 350 tonluk De Transporter gemisini taşıdık. Bu projeyle sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

Rakamlarla Operasyon:

Yük: De Transporter gemisi

Ağırlık: 10.350 ton

Uzunluk: 180 metre

Yükseklik: 16 metre

Genişlik: 27 metre

Taşınan Mesafe: 500 metre

Taşıma sistemi

Aks Sayısı: 317 aks

Lastik Sayısı: 1992 adet

Güç Ünitesi: 12 adet power pack

Program

Proje Hazırlık Süresi: 2 ay

Araç Kurulum Süresi: 7 gün

Operasyon Süresi: 2 gün

Taşıma Süresi: 10 saat