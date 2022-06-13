banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Hareket, Türkiye’de Tek Seferde Taşınan En Ağır Yük Rekorunu Kırdı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 10 bin 350 ton ağırlığındaki De Transporter gemisinin yüzer havuzdan yüklenmesi ve tersane sahasında karaya alınması işlemini başarıyla tamamladı. Hareket, bu çalışmayla 2020 yılında gerçekleştirdiği Türkiye tarihindeki en büyük ağır kaldırma ve taşıma rekorunu kırmış oldu.

İş Dünyası 13.06.2022, 14:47
Hareket, Türkiye’de Tek Seferde Taşınan En Ağır Yük Rekorunu Kırdı

Güçlü makine ekipman parkı, uzman kadrosuyla sunduğu yenilikçi mühendislik çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektörün lider kuruluşu Hareket, Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma rekorunu kırarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Tersan Yalova Tersanesi’nde yapılan operasyonu üstlenen Hareket, 10 bin 350 ton ağırlığındaki De Transporter gemisini yüzer havuzdan alıp karaya indirerek Türkiye’de tek seferde taşınan en ağır yük rekorunun sahibi oldu. 180 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğindeki gemi, havuzdan tersane sahasına 500 metre mesafe taşındı. Taşıma işlemi sırasında toplam 317 aks hidrolik modüler dorse ve 12 adet güç ünitesi kullanıldı.

Ağır kaldırma ve taşıma alanında Türkiye’de yeni bir rekora imza atmanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyleyen Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “2020 Eylül ayında yine Tersan’da her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin tersane sahasında yüzer havuza yükleme işlemini gerçekleştirerek Türkiye’de bir ilke imza atmıştık. Bu Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma işlemiydi. Bu yıl ise kendi rekorumuzu kırarak 2 günlük bir operasyonun ardından 10 bin 350 tonluk De Transporter gemisini taşıdık. Bu projeyle sektördeki gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.

Rakamlarla Operasyon:

Yük: De Transporter gemisi

Ağırlık: 10.350 ton 

Uzunluk: 180 metre 

Yükseklik: 16 metre 

Genişlik: 27 metre 

Taşınan Mesafe: 500 metre

Taşıma sistemi

Aks Sayısı: 317 aks

Lastik Sayısı: 1992 adet

Güç Ünitesi: 12 adet power pack   

Program

Proje Hazırlık Süresi: 2 ay 

Araç Kurulum Süresi: 7 gün

Operasyon Süresi: 2 gün

Taşıma Süresi: 10 saat

Yorumlar (0)
20°
açık