Haluk Gemici: “AR-GE VE İNOVASYONA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Avrasya bölgesinin tek ve dünyanın en büyük üç demiryolu fuarından biri olan Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı – Eurasia Rail, 9. Kez gerçekleştirildi.

Petronet Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici, Ar-Ge ve inovasyona çok önem verdiklerini söyleyerek, Petronet olarak kendilerini sürekli yenileyerek, Türkiye’ye katma değer kazandıran ürünler yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Haluk Gemici, “Bunu başarabilmek için bütün ekibimiz gece gündüz çalışıyor ve yurtdışında Türkiye'yi çok iyi temsil ettiğimize inanıyorum. Yurtiçinde de verimliliği ve tasarrufu artıracak bir takım önlemler alıyoruz ve bu anlamda fayda sağladığımıza inanıyorum” dedi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki heyetle Petronet standını ziyaret etti.

“AKARYAKIT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURUYORUZ”

Petronet olarak yakıt sektöründe önemli bir boşluğu doldurduklarının altını çizen Haluk Gemici:

“Türkiye'de yakıt otomasyonları ve yazılım anlamında önemli işlere imza atıyoruz. Lukoil’in otomasyon sistemleri ihalesini aldık ve önümüzdeki süreçte Lukoil’e hizmet vermeye devam edeceğiz. Bunun haricinde diğer dağıtıcı firmalar ile görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıl EPDK'nın bir regülasyonu var, 2022 yılından itibaren onaylı otomasyon firmaları sadece bu hizmetleri verebilecek. Biz de onaylı firmalardan birisi olabilmek için gerekli her türlü çalışmamızı yaptık, başvurularımızı tamamladık ve en kısa zamanda da onay belgemizi alacağız. Petronet, teknik ve mali yeterlilik bakımından Türkiye'deki 4 firmadan birisi. Biz 7 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile dizel lokomotiv takip tanıma otomasyonları ve ikmal tesisleri kurumlarını yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla önemli verimlilik ve tasarruf sağladık. Yaptığımız çalışmalarla gurur duyuyoruz. Örnek gösterilebilecek Ar-Ge çalışmalarına imza atıyoruz, ayrıca bunun tamamen yerli ve milli olması da ayrı bir gurur kaynağı” diye konuştu.

Katıldıkları Eurasia Fuarı’nın alanında dünyanın en büyük fuarlarından birisi olduğuna dikkat çeken Haluk Gemici, “Fuara 4. kez katılıyoruz. Petronet olarak yerli ve milli ürünlerimizle hem fuara hem de sektöre katkı sağlamaya çalışıyoruz. Fuarda yurtdışından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yerli ve milli ürünlerimizi onlara anlatıyoruz. Aynı zamanda bu ürünleri yurtdışındaki pazarlarda değerlendirerek ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Bizim yaptığımız hizmetler, ülke ekonomisine önemli katkılar sunuyor, önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu vesileyle firmamızda çalışan bütün mühendis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi çok önemli işlere imza atıyorlar” şeklinde konuştu.

“AFRİKA’YA İHRACAT YAPIYORUZ”

Haluk Gemici, sözlerine şöyle devam etti: “Yazılımlarımızı ve otomasyon ürünlerimizi ihraç ediyoruz. İzmir'de akaryakıt dispenser üretim merkezlerimiz var, bunları da yurtdışına ihraç ediyoruz. Türkmenistan Demiryolları Bereket Projesi’ni kurmuştuk, onlara destek vermeye devam ediyoruz. Cezayir ve Afrika ülkelerine ihracat yapmaya devam ediyoruz.”