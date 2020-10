Halkbank tarafından 2010 yılında kurulan Halk GYO, 10 yaşında!

Çevre dostu projeler üretmeye özen gösteren Halk GYO; Park Dedeman Levent Otel ve Şekerpınar Bankacılık Merkezi projelerinde LEED GOLD, Eskişehir Panorama Plus projesinde ise LEED Silver sertifikası sahibi.

