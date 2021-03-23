Halkbank, kadın girişimciler için özel birim kurdu

Halkbank, Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü kurarak ülkemizde kadın girişimcilere özel hizmet verecek ilk bankacılık bölümünü faaliyete geçiren banka oldu. Bu yeni yapılanmayla uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilere avantajlı hizmetler sunulması hedefleniyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu özel birimi Bursa’da gerçekleştirilen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda duyurdu. Kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, farklı mesleklerden 8 cesur kadın, sıra dışı atılımlarını ve kariyer hikayelerini paylaştı.

Topluma ilham veren öncü kadınları ve kadın girişimcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstanbul’da düzenlediği zirvede bir araya getiren Halkbank, Marmara Bölgesi Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nı Bursa’da gerçekleştirdi. Bursa Sheraton Oteli’nde Oylum Talu’nun sunumuyla düzenlenen etkinlikte 8 girişimci kadın, hedeflerine giden yolda yaşadıklarını ve deneyimlerini paylaştı.

Türk Bankacılık Sektöründe ilk: Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcileri teşvik etmek ve finansal imkanlar oluşturmak amacıyla Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü’nü oluşturduklarını açıkladı. Arslan, “Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz, sektörde kadın girişimciler için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten Kadının Bankası olma vizyonu ile oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla, uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak, onların iş dünyasına katılımını ve mevcut işlerini geliştirmelerini teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak, kadınlarımıza destek sağlayacaktır” dedi.

Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü, Halkbank’ın yaygın şube ağı ve bankanın alternatif dağıtım kanalları yoluyla Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşmayı amaçlamaktadır. Kadın girişimcilere 100 bin TL’ye kadar destek sunan yeni bir krediyi hayata geçiren birim, farklılaştırılmış finansal ürünleriyle de kadın girişimcilere fırsatlar oluşturmaya odaklanmaktadır.

Marmara Bölgesi’ndeki 11 ilden 11 örnek kadın girişimci

Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredisi’nden faydalanan tüm kadınlarımızı temsilen Marmara Bölgesi’ndeki 11 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Panellerde konuşmacı olarak; Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Boztepe Zeytincilik Kurucusu Cansu Bulan, Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney, Mimar Melek Zeynep Bulut, GeneOn Biyoteknoloji Kurucusu Begüm Esra Aytan, TÜGİAD Genel Başkanı Başkanı Nilüfer Çevikel ve Halkbank Kadın Girişimci Bölümü Müdürü Yasemin Dayı yer aldı.