Halkbank, Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu

Halk sağlığını tehdit eden risklere karşı kesin ve kararlı bir mücadele yürüterek, bankanın 82 yıllık hizmet kalitesini korumayı amaçladıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

“Covid-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttük. Sağlık Bakanlığı’mız ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik. Hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin Genel Müdürlük hizmet binalarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri amacıyla yaptığımız çalışmaların, bankamıza Güvenli Hizmet Belgesi kazandırması bizleri mutlu etti. Halkbank adı, kuruluşundan itibaren her alanda güvenle özdeşleşmiştir. Bankamız salgınla mücadelede tüm kurumlara öncü çalışmalar yürütmeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.”

TSE detaylı kontroller gerçekleştirdi

Halkbank’ın T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar TSE tarafından denetlendi. TSE tarafından binalara giriş ve çıkışlarında Covid-19 virüsüne yönelik önlemler, yemek yeme alanları, mutfaklar, lavabolar, servis araçları, toplantı odaları, ofisler, asansörler, ortak kullanım alanları, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik alınmış fiziki önlem yeterliliği kontrol edildi. Covid-19 salgının sağlıklı yönetilmesi, vaka ve olası vakalarının izolasyonu, çalışanların bilgilendirilmesi ve pandeminin psikolojik etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin denetimler yapıldı. İstenen yeterliliklerin karşıladığının tespit edilmesiyle, Banka TSE-Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazandı.