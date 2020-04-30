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Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu

Halk Hayat ve Emeklilik’te üst düzey yönetim kademesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk’ün kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu

Halk Hayat ve Emeklilik’te üst düzey yönetim kademesinde önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk’ün kendi isteğiyle görevinden ayrılmasının ardından Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 16:42
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Halk Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Vekili Hakan Cebeci oldu

23 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ

1973 yılında İstanbul’da doğan Hakan Cebeci, Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında Halk Yaşam Sigorta’da Bireysel Güvence Danışmanı olarak meslek hayatına başlayan Cebeci, 1998-1999 yılları arasında Avivasa Hayat ve Emeklilik şirketinde Finansal Danışman ve 1999-2000 yılları arasında Elementer ve Hayat sigortacılığı yazılımı üreten U&G Danışmanlık A.Ş.’de Sistem Analisti olarak çalıştı. 2000-2013 yılları arasında Garanti Emeklilik’te Bilgi Teknolojileri Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2018 yılında Bilgi Teknolojileri, Operasyon ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Cebeci, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Cebeci evlidir ve bir kız çocuğu babasıdır.

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