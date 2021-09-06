Halima Aden, Modanisa’nın global marka elçisi oldu

Tüm dünyada modern muhafazakâr giyim tarzını benimsemiş kadınların kendi giyim tarzlarına uygun binlerce seçenek bulabileceği, 140 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük uluslararası online moda ve alışveriş platformu Modanisa, 10’uncu yılında dünyaca ünlü muhafazakâr top model Halima Aden ile çok özel bir iş birliği anlaşmasına imza atıyor.

İnançlarına uygun bir giyim tarzı oluşturmak isteyen her kadının kendisini giydikleriyle şık ve rahat hissetmeye hakkı olduğuna inanan Modanisa, bu anlayışın uluslararası arenada bayrağını taşıyan Halima Aden ile marka elçisi olarak anlaştı. Kadının kendisinden, kendi düşünce, ihtiyaç ve inancından vazgeçmeden hayattan daha fazla pay alması gerektiğini savunan Modanisa, geçen yıl "Koronavirüs salgını bana Müslüman bir kadın olarak durup değerlerimi dü şünme fırsatı verdi" diyen ve bu sektörde çalışmanın kendisini dini inançlarından taviz vermeye zorladığını söyleyerek defilelere veda eden Halima Aden ile, “marka elçisi” olarak iki yıllık çok özel bir anlaşma imzalıyor.

Halima Aden, Modanisa ile vardığı anlaşmayı “eve dönüş” olarak nitelerken şöyle konuştu: "Modanisa’nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Modanisa, kariyerim boyunca benim hep yanımda oldu; benim inancımı ve değerlerimi paylaştı ve Müslüman bir kadın olarak seçimlerime her zaman saygı duydu. Şimdi Modanisa ile eve dönüş hissi yaşıyorum."

Vogue dergisine kapak olan ilk başörtülü Müslüman model

Modanisa ile tanışıklığı 2016 yılına uzanan ve uluslararası tanınırlıkta ilk yolculuğuna Modanisa ile başlayan Halima Aden, aynı zamanda Vogue dergisine kapak olan ilk başörtülü Müslüman model. Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve ABD'ye taşınmadan önce 7 yaşına kadar burada büyüyen Somali kökenli Aden, inancına uygun giyinmeye kimsenin yönlendirmesi veya baskısıyla başlamadığını söylüyor ve “Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti.” diyor.

2016 yılında henüz kariyerinin en başında Miss ABD Güzellik Yarışması'na katılan Halima Aden, yarışmanın bikinili bölümünde Modanisa’dan satın aldığı tesettür mayosuyla yürümüş ve ABD’de bir güzellik yarışmasına katılan ilk hijabi giyinen Müslüman kadın olarak nitelenmişti. Aden’in ilklerinden biri de alanının en prestijli dergilerden Sports Illustrated'in mayo sayısına kapak olmasıydı. Dergi, bu kapağı duyururken “Halima Aden’in yeni üyemiz olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aden, dergiye başörtüsü ve burkinisiyle poz veren ilk Müslüman model oldu” ifadesine yer vermişti.