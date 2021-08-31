Hakkari’de MÜSİAD şubesi açıldı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Başkanlığındaki MÜSİAD heyeti Hakkari’ye çıkarma yaptı. Hakkari programına Vali İdris Akbıyık ziyareti ile başlayan MÜSİAD heyeti, Hakkari Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu gibi protokol ziyaretleri dışında Hakkari’deki MÜSİAD üyelerinin fabrika ve iş yerlerine de ziyaretler gerçekleştirerek bölgesel kalkınma, üretim ve istihdamın arttırılması konularında incelemelerde bulunuldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yüksekova’da düzenlenen MÜSİAD Hakkari Şube Açılış Programında ise, MÜSİAD'ın Türkiye ve dünyayı baştan başa saran, sahada en etkin ve yaygın bir sermaye platformu olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın ülkenin ekonomik ve kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş ve en ince saha bilgisine hakim olmanın verdiği güçle ilerlediğini aktaran Kaan, şunları kaydetti:

"MÜSİAD gittikçe büyüyen saha yaygınlığıyla gerek yurt içinden ve gerekse de yurt dışında ülkemizin bir sermaye elçisi, yatırım ajansı, ticari ve ekonomi ve diplomasi kuruluşudur. Devletler arası münasebetler söz konusu olduğunda çok taraflı ekonomi ve ticari ilişkilerin hazırlanmasıyla aynı zamanda gönüllü bir platformdur. Bizler yeni dünya düzeninin yeni ekonomik sisteme uygun, yeni iş modellerini geliştirmek durumundayız. Bu bağlamda MÜSİAD olarak bu kurulmaya çalışılan yeni dünya düzeninin emel stratejik unsurlarını idare eden ve yeni Türkiye'nin dünyanın jeopolitik atlasında söz sahibi olma rolünü artıracak çalışmalara imza atan, aynı zamanda komiteleriyle ve onların projeleriyle her ölçekten sermayeyi tek çatı altında toplayan bir üstyapı unsuru olmuştur."

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise MÜSİAD'ın sermayenin Türk ekonomisine sunumu anlamında önemli görevler üstlendiğini aktardı.

MÜSİAD Hakkari Şube Başkanı Adnan Öveç de MÜSİAD'ın ülkede yerli ve milli sermayenin öncüsü olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın sadece ekonomik alanda değil, ahlakı, erdemi ahilik kültürünü ve darda kalanları unutmayan bir kurum olduğunu ifade eden Öveç, "MÜSİAD 1990 yılından bu yana yurt içinde ve yurt dışında 11 bini aşan üye ve 60 binden fazla işletmeyi temsil ediyor. 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlayan, yurt içinde 89 irtibat noktasında, yurt dışında 95 farklı ülkede, 225 noktada hizmet veren üyelerin sorunlarını ve görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten güçlü bir sivil toplum kuruluşudur." dedi.

Açılışa, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve STK temsilcileri katıldı.