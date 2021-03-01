Hakan Yıldırım Sanko Enerji CEO’su oldu

Çalışma hayatına ASELSAN’da başlayan Yıldırım, ardından, Gama Güç Sistemlerinde, doğalgaz boru hatları, kombine gaz çevrim santralleri ve kömür santralleri projelerinde saha mühendisliği yapmıştır.

Siemens Türkiye’de proje yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Yıldırım, daha sonra Siemens Gamesa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak görev yapmıştır.

Hakan Yıldırım, Siemens’teki kariyerinin adından Kalyon Enerji Yatırım A.Ş. CEO’luğunu üstlenmiştir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan ve yüksek lisansını işletme alanında Boğaziçi Üniversitesinde tamamlayan Yıldırım, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bu atamayla birlikte görevi Hakan Yıldırım’a devreden Ziya Erdem, bu tarihten itibaren görevine Sanko Enerji Yönetim Kurulu üyesi olarak devam edecektir.