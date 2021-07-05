'Haftada 4 gün çalışmak mümkün mü?' deneyi "son derece başarılı" oldu

Araştırmacılar dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma ve azaltılmış mesai saatleri denemesinin İzlanda'da "son derece başarılı" olduğunu ve Birleşik Krallık'ta (BK) da test edilmesi gerektiğini ifade etti.

İzlanda'nın çalışan nüfusunun yüzde 1'inden fazlası maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmadan haftalık mesainin 35-36 saate düşürüldüğü pilot uygulamaya katıldı.

BK'den ve İzlanda'dan düşünce kuruluşlarının 2015'le 2019 arasında 2 bin 500'den fazla kişinin katılımıyla yürütülen denemeler üzerine yaptığı ortak analiz, denemelerin üretkenliği ve refahı arttırırken şimdiden kalıcı değişikliklere yol açtığını gösterdi.

Deneme sonucunda, ülkedeki çalışanların büyük kısmı adına maaş ve çalışma şartları için toplu görüşmeler yapan İzlanda sendika federasyonları, mesai saatlerinin azaltılması için pazarlıklara çoktan başladı.

Araştırmacılar, denemeler tamamlandıktan sonra 2019-2021'de yapılan yeni anlaşmalar sonucunda, İzlanda'nın tüm çalışan nüfusunun yüzde 86'sının artık azaltılmış mesai saatlerine ya da mesai saatlerini azaltmak için sözleşmelerinde esnekliğe sahip olduğunu tahmin ediyor.

Denemeler sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının baskısı sonucunda, Reykjavik belediye meclisi ve İzlanda ulusal hükümetince başlatılmıştı.

Deneme, ofis, anaokulu, hastane gibi yerlerde ve sosyal hizmetler sektöründe çalışanlardan 9-5 mesai yapanlar ve standart vardiya düzeni bulunmayanların karışımını içeriyordu.

BK'deki Autonomy ve İzlanda'daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) düşünce kuruluşlarının yürüttüğü ortak analiz, denemeye katılan çalışanların refahlarının bir dizi gösterge açısından çarpıcı gelişme gösterdiği sonucuna ulaştı.

Stres ve tükenmişlik hissinin yanı sıra sağlık ve iş-yaşam dengesi neredeyse tüm deneme grupları arasında önemli ölçüde iyileşme gösterdi.

Araştırmacılar sonuç olarak üretkenliğin ve hizmet sunumunun denemeye katılan işyerlerinin büyük kısmında ya aynı kaldığını ya da gelişme gösterdiğini ifade etti.

Alda'daki araştırmacılardan Gudmundur D. Haraldsson şunları söyledi:

İzlanda'daki daha kısa çalışma haftası serüveni, bize yalnızca modern zamanlarda daha az çalışmanın uygulanabilir olduğunu değil, aşamalı değişimin de mümkün olduğunu gösteriyor.

Kamu kurumlarında daha kısa çalışma haftasına yönelik yol haritamız, mesai saatlerinin azaltılmasını isteyen herkesin odağında olmalı.

Hem belediye meclisi hem de hükümetin yönettiği denemeler tasarlanırken maaşlara dokunulmadı.

Autonomy'deki araştırmanın direktörü Will Stronge şunları söyledi:

Bu araştırma kamu sektöründe dünyanın şimdiye kadar en büyük daha kısa çalışma haftası denemesinin tüm ölçütler açısından son derece başarılı olduğunu ortaya çıkarıyor. Kamu sektörünün daha kısa çalışma haftalarının öncülüğüne hazır olduğunu ve diğer devletlerin de bunu örnek alabileceğini gösteriyor.

İzlanda, 4 günlük çalışma haftası için büyük bir adım atarak yerel meclisler ve bunu burada, BK'de uygulamayı düşünen kamu sektöründekiler için harika bir gerçek hayat örneği sundu.

Dört günlük çalışma haftası fikri BK'de de destek buluyor. İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi (SNP), Plaid Cymru (Galler Partisi), Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SDLP) ve Yeşiller Partisi'nin de aralarında bulunduğu çeşitli partilerden 45 parlamenter, hükümetin öneriyi incelemek üzere bir komisyon kurması için süre sınırı bulunmayan bir Avamlar Kamarası tartışması çağrısına imza attı.

Survation isimli şirketin gerçekleştirdiği ve geçen yıl temmuzda yayımlanan bir anket, halkın yüzde 63'ünün ücret kesintisi olmadan dört günlük çalışma haftası fikrini desteklerken yalnızca yüzde 12'sinin bu fikre karşı çıktığı sonucuna ulaştı.



Kaynak: https://www.independent.co.uk/news/uk

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Independent Türkçe için çeviren: Umut Can Yıldız