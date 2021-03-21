Hadid kardeşler, Türkiye'ye geliyor

Tahinli lezzetler favorisi

Açılışta konuşma yapan emlak kralı Mohamed Hadid Türkiye’yi ve yemeklerini çok sevdiğini belirterek The Levant'taki tahinli lezzetleri tattı. Özellikle tahinli baklavayı çok beğendiğini söyleyen Hadid "Burası dünyanın ilk tahin butiği. Benim favorim ise tahinli baklava oldu. Tahini çok seviyorum. The Levant’ın ikinci şubesini de Beverly Hills’de beraber açacağız” ifadelerini kullandı.

Hadid ayrıca Temmuz-Ağustos gibi kızları Gigi ve Bella ile tekrardan Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

14 farklı ülkeden susam

Susam ticareti yapan Çelikler Gıda’nın sahibi Gaziantepli İşadamı Hüseyin Çelik ise “The Levant, tahin butiği dünyada ilk olma özelliği taşıyor. 14 ülkeden farklı türde susamları getirdik. Müşteriler susam çeşitlerini seçerek gözlerinin önünde tahine dönüşmesini izleyip satın alabilecekler. Tahin çok özel bir ürün farkındalık oluşturmayı amaçladık’’ diye konuştu.

Lüks dekoruyla dikkat çekiyor

Arzu Kalaylı ve Evrim Kırmızıtaş Başaran’ın organizasyonuyla açılışı gerçekleştirilen The Levant’ta tahinin yanı sıra özel formüllerle hazırlanan kahvaltı, havyarlı humus, çikolatalar ve pastalar da öne çıkan lezzetlerinden. The Levant sunduğu lezzetlerin yanı sıra Hermes marka tabak, çatal, bıçaklar, Baccarat markalı bardaklar, 60 bin dolarlık antik kitap koleksiyonu ve lüks dekoruyla da misafirlerinize unutulmaz bir deneyim sunmaya vadediyor.