GYODER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA MEHMET KALYONCU SEÇİLDİ 

Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, 21’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı genel kurulda, geçen yıl Yönetim Kurulu kararı ile GYODER Başkanlığı’nı üstlenen Mehmet Kalyoncu oy birliği ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, GYODER’in ‘Birlikten Güç Doğar’ anlayışıyla, geleceğin şehirlerinin inşasında sahada etkin güç ve adeta bir dinamo görevi gördüğünü vurguladı.

Yaklaşık bir yıldır kurumsal kimlik çalışmasına ağırlık verdiklerini ve GYODER’in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya sahip olmasını hedeflediklerini vurgulayan GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği olan ismimizi, üyelerimizin onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. Gayrimenkul sektörünün birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma becerisini, yeni ismimizle daha güçlü ve etkin bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “GYODER geleceğin şehirlerinin inşasında adeta domino görevi görüyor”

GYODER’in geçen yıl gerçekleştirmeyi planladığı 21. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi nedeniyle aldığı önlemler kapsamında yapılamamıştı. Dönemin GYODER Başkanı Prof. Dr. Feyzullah Yetgin’in iki dönemdir yürüttüğü başkanlık görevinden istifa etmesi üzerine, 11 Haziran 2020 tarihinde toplanan GYODER Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar sonucu GYODER Başkanlığı’nı Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu üstlendi. Pandemi nedeniyle yaklaşık bir yıl sonra, 22 Haziran 2021 tarihinde Radisson Blu Hotel Vadistanbul’da düzenlenen GYODER 21’inci Olağan Seçimli Genel Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

GYODER sektörümüzü başarıyla temsil ediyor

Konuşmasında GYODER’in uzun yıllardır gayrimenkul sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesine öncülük eden kuruluşların başında geldiğini vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Geçmiş yıllara baktığımızda her başkan yeni bir vizyonla hem sektöre hem derneğimize hem de yapılan projelere katkı sağlıyor. GYODER 224 kurumsal üyesi ile yapı sektörümüzü ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil ediyor. 'Birlikten Güç Doğar' anlayışıyla geleceğin şehirlerinin inşasında sahada etkin güç ve adeta bir dinamo görevi görüyor. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile yürütülen iş birliği, sektörün bütüncül yaklaşımlar sergilemesine, uyum içerisinde çalışmasına da büyük katkılar sağlıyor” diye konuştu.

Nüfus artışıyla birlikte yeni şehirler, yeni uydu kentlere ihtiyaç duyulacağını belirten Murat Kurum, şunları söyledi: “Eski sağlıksız yapı stokunun da bir an önce dönüşmesi gerekiyor. Dünyada yapı sektörü sadece ticari değil stratejik bir öneme de sahip olacak. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de inşaat sektörü ekonomik büyümenin lokomotifi olma özelliğini taşıyor, taşımaya da devam edecek. Müteahhitlik firmalarımızca 1972'den 2020 yılına kadar, 128 ülkede üstlenilen 10 bin 725 projenin toplam bedeli 425 milyar dolar oldu. Dünyanın en büyük 250 müteahhidi listesinde Türkiye, Çin'den sonra 44 müteahhidimizle ikinci, Amerika ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu anlamda yapı sektörümüz tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Türk inşaat sektörü olarak hem üreticilerimiz hem üretim kalitemiz hem yapı malzemeleri üretimi noktasında çok güçlü bir insan kaynağı ve altyapıya sahibiz. Türkiye’de inşaat sektörü yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Aileleriyle birlikte baktığımızda toplam 8 milyon kişi ediyor ki bu da nüfusumuzun neredeyse yüzde 10’un inşaat sektöründen geçimini sağladığını gösteriyor. Tüm bunlara bağlı olarak gayrimenkul ve yapı sektörünün önemi her geçen gün daha da artıyor. Bugün bu değeri en yüksek noktaya taşıma ve söz sahibi yapma noktasında GYODER çok büyük bir rol oynamaktadır."

GYODER yeni kimliği ile daha yenilikçi bir yapıya bürünecek

GYODER’de yaklaşık bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları özetleyerek, üstlendiği başkanlık görevini büyük bir heyecanla sürdüreceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni hedefler doğrultusunda GYODER’in kimliğinin daha yenilikçi bir yapıya bürüneceğini vurguladı.

Bugün dünyada sivil toplum kuruluşlarının da yeniden şekillendiğini ifade eden Mehmet Kalyoncu, “Ülkemizin en önemli sektörlerinden birinin çatı kuruluşu, alanının önde gelen fikir ve uygulama platformu olarak gereken dönüşümü biz gerçekleştirmeliyiz. Sektöre öncülük ederken, ilerleyişi sistematik hale getirerek, insanı merkeze alan bir anlayış oluşturmalıyız. Tüm bunlardan yola çıkarak GYODER’in köklülüğünü ve itibarını koruyan, markalaşma sürecini kolaylaştırmayı ve algısını güçlendirmeyi hedefleyen bir kurumsal kimlik çalışmasını hayata geçirdik. Böylece GYODER’in yeni kurumsal kimliği ile birlikte yeni logo ve tasarım standartları da değişti” dedi.

“Gayrimenkul sektörünün birleştirici gücü olan GYODER’in birlik oluşturma becerisi, yeni ismimiz ve logomuza da yansıdı” diyen Mehmet Kalyoncu şöyle devam etti: “Tüm bu değerlendirmelerin ışığında yeni logomuzla birlikte Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği olan ismimizi, üyelerimizin de onayı ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği olarak değiştirdik. İletişimin çok hızlı seyrettiği bir dönemde daha yalın ve güçlü bir iletişim yapabilmek için çok uzun ve özellikle İngilizcesinin zor anlaşıldığı ismimizi güncellemenin faydalarını çokça göreceğimize eminiz. Ayrıca GYODER kurulduğunda sadece GYO’lar varken bugün GYF’ler, Altyapı GYO’ları, Gayrimenkul Sertifikası gibi araçların da var olmasından dolayı ‘Gayrimenkul Yatırımcıları’ şeklinde bir çerçeve oluşturmak daha isabetli olacaktır. Öte yandan bir sivil toplum kuruluşu olarak yatırım kavramı bizim için daha derin anlamlar da ifade ediyor. GYODER çatısı altında birçok firma, girişimci ve genç üyelerimiz de, sağladığımız eğitim, buluşma ve etkinliklerle aslında geleceğine yatırım yapıyor.”

Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı

Gayrimenkul sektörünü çok hareketli ve farklı bir dönemin beklediğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Bundan sonra birçok yenilik hayatımızı, ekonomimizi, sektörümüzü hatta bireysel alışkanlıklarımızı etkileyecek. GYODER Ailesi olarak, hep birlikte sektörümüzü bu yeni dünyaya hazırlamak zorundayız. Yenilikleri kaçırma, geride kalma lüksümüz yok. Biz bu yeni dünyaya hazırlanmanın, 3T olarak kısalttığımız prensiplerle güçlendirilmiş bir kültürle mümkün olabileceğine inanıyoruz. ‘Tabiat’, ‘teknoloji’ ve ‘tasarım’. Sektörümüzün doğaya saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış projeler üretme motivasyonuyla hareket etmesi ve ürettiğimiz her bir projenin, çaktığımız her bir çivinin şehirlerimize bir iz bıraktığının bilincinde olması gerekiyor. Ürettiğimiz her proje kendi çocuklarımıza layık gördüğümüz nitelikte olmalı” diye konuştu.

9 ana başlık altında sürdürdüğümüz çalışmaları daha da hızlandıracağız



Mehmet Kalyoncu, GYODER Başkanı olarak geçirdiği bir yıllık süre içinde, 9 ana başlık altında; ‘Ülkemizde gayrimenkul sektörünün algısını iyileştirmek’, ‘GYO’ların ve sektörümüzün sermaye piyasalarında rol almasını sağlayan diğer araçların önünü açmak’, ‘Sektörümüzü akademi ile daha fazla yakınlaştırmak, araştırmaya değer veren bir sektör olmasına katkı sağlamak’, ‘Sektörümüzün insan kaynağı niteliğini yükseltmek’, ‘Dünyada Türkiye gayrimenkul sektörünü tanıtmak’, ‘Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı kurumsal gayrimenkul firmalarının problemlerinin çözümüne destek olmak” amacıyla sürdürdükleri çalışmaları, yenilenen GYODER ile daha da hızlandıracaklarını vurguladı.



GYODER 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:



GYODER Yönetim Kurulu (2021-2022)

Asil Üyeler:

KALYON İNŞAAT Mehmet KALYONCU (BAŞKAN)

EPOS GAYR. DAN. VE DEĞ. Neşecan ÇEKİCİ (BAŞKAN YARDIMCISI, SAYMAN)

İSVAN GAYR. DANIŞ. Ayla HEYFEGİL (BAŞKAN YARDIMCISI)

AKFEN GYO Sertac KARAAĞAOĞLU (BAŞKAN YARDIMCISI)

CUSHMAN & WAKEFIELD Tuğra GÖNDEN (BAŞKAN YARDIMCISI)

ALKAŞ DANIŞMANLIK Avi ALKAŞ

ASTAŞ GAYRİMENKUL Vedat AŞÇI

EGE YAPI İnanç KABADAYI

EMLAK KONUT GYO Hakan GEDİKLİ

FUZUL YAPI Zeki AKBAL

GRANT THORNTON Ahmet CANGÖZ

İKİ DESIGN GROUP Murat KADER

İŞ GYO Hasan K. BOLAT

KEYM KENTSEL YEN.MER. Cem YILMAZ

KUZU GRUP Özen KUZU

MESA MESKEN Mert BOYSANOĞLU

RÖNESANS GAYRİMENKUL Yağmur YAŞAR

ŞEKER GYO Musa AYKAÇ

TEKNİK YAPI Umut DURBAKAYIM

TORUNLAR GYO Zeynep TORUN

YU GROUP Mustafa ÖZKAN

Yedek Üyeler:

HALK GYO Bülent KARAN

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL Serhan ÇETİNSAYA

24 GAYRİMENKUL Aziz YENİAY

KOLEKTİF HOUSE Ahmet ONUR

AĞAOĞLU Burak KUTLUĞ

GYODER Denetleme Kurulu (2021-2022 Dönemi)

Asil Üyeler:

PEKDEMİR İNŞAAT Mert PEKDEMİR

PwC TÜRKİYE Ersun BAYRAKTAROĞLU

SİNPAŞ GYO Seba GACEMER

Yedek Üyeler:

TSKB GAYRİMENKUL DEĞ. Makbule YÖNEL MAYA

DAĞ MÜHENDİSLİK Doğan DAĞ

HASANOĞLU ŞİRT. GRUBU Haluk HASANOĞLU

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu:“Gayrimenkul sektörünün birleştirici gücü GYODER, yeni kimliği ile daha güçlü”



GYODER’in yeni Başkan Yardımcıları belirlendi

Genel kurul sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında GYODER Başkan Yardımcıları da belirlendi. Buna göre GYODER Başkan Yardımcısı ve Sayman Neşecan Çekici (EPOS GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME), Başkan Yardımcıları Ayla Heyfegil (İSVAN GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK), Sertac Karaağaoğlu (AKFEN GYO) ve Tuğra Gönden (CUSHMAN & WAKEFIELD) oldu.



Mehmet Kalyoncu kimdir?

Mimar ve iş insanı Mehmet Kalyoncu, Kalyon Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde de İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor. Eğitimi ve deneyimiyle elde ettiği birikimini, dedesinin 1944’te attığı temeller üzerinde büyüyen aile şirketi aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyor.

İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamlayan Gaziantep doğumlu Kalyoncu, Ümraniye Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lise eğitiminin son yılına girerken, Oxford Üniversitesi St. Hugh’s College tarafından düzenlenen akademik programa katıldı. Bu programa kabul edilen ilk Türk öğrenci oldu. O dönemde Rönesans Mimarisi ile ilgili akademik araştırmalarda bulundu.

Üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlarken, bu dönemde Architectural Association ve Illinois Institute of Technology üniversitelerinde ziyaretçi öğrenci olarak eğitim gördü.

Kalyoncu’nun iş hayatıyla tanışması lisans eğitimi sırasında gerçekleşti. Eğitim hayatı ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarını yürütürken aynı zamanda mimarlık ofislerinde ve inşaat firmalarında staj yaptı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kalyon Holding’in iştiraklerinde farklı kademelerde görev aldı.

Çalışmalarıyla beraber akademik gelişimini de devam ettiren Kalyoncu, uluslararası üniversitelerde programlara katıldı. Harvard Üniversitesi’nde Müzakere, Babson College’da Girişimcilik ve Tufts Üniversitesi’nde Kurumsal Diplomasi eğitimlerini tamamladı.

Eğitimini iş hayatıyla sınırlı tutmayarak, müziğe olan ilgilisini ve piyano yeteneğini London School of Music sertifikasıyla taçlandırdı.

Kalyoncu iş hayatının yanı sıra üniversite yıllarından beri sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgileniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın da Mütevelli Heyeti Üyesi olan Kalyoncu, Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Ailesini hayattaki her şeyin üstünde tutan Kalyoncu, evli ve iki çocuk babasıdır.