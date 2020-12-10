Güvenli tedarik finansmanı için TOBB ve Ziraat’ten işbirliği

Ziraat Bankası ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve firmaların nakit akışını kolaylaştırmak için işbirliğine gitti. TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclisi üyesi işyerleri adı Ziraat Bankası’nın kurumsal kartı Bankkart Başak ile yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve finansman avantajlarından yararlanacak. Bu vade alıcı için ciddi bir işletme finansmanı sağlarken satıcılar da özel oranlarla ertesi işgünü veya banka garantisi ile blokeli veya taksit vadesinde tahsilat yapabilecek.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın dün işbirliğinin imza töreninde bir araya geldi. Törende Hisarcıklıoğlu, Ziraat Bankası ile çok önemli işbirliği başlattıklarını dile getirerek “1.5 milyon üyemizi ticari mal alım ve satımlarında güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkanı getiriliyor. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürmesine ciddi katkı sağlanacak. Ziraat Bankası Bankkart Başak ile ekonomiye kazan kazan anlaşışını getirmiş oluyoruz. Üreticiler ve satıcılar tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satacaklar, sattıkları malın bedelini risk taşımadan Ziraat Bankası garantisi ile peşin ya da taksitle alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirecek. 1.5 seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Alan kişi 1.5 yıl taksitlendirebilecek aldığı malı. Firmalara ciro ve kredibilitesine göre limitler belirlenecek” dedi.



Bu uygulamanın KOBİ’lerin kredi faizlerinin de düşmesine yardımcı olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Düşen finansman maliyetleri KOBİ’ler yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ’nin finansman istikrarı tedarik zincirini sağlamlaştıracak. Bugüne kadar nefes kredileri ile 11 yılda 7 sefer üyelerimize 15 milyar liraya yakın kaynak sağladık. Sadece bu sene 50 bin firmaya 3 milyar lira destek sağladık.”





Üretim ve tedarik zincirinin tüm halkalarına destek



Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın da pandemi koşulları içinde katma değeri yüksek değer zinciri tamamlamayı hedefleyen hayırlı ve verimli bir projenin uygulamaya geçişini sağladıklarını belirterek “Türkiye’nin tamamında yaygın şube ağına ve her sektörde faaliyet gösteren geniş müşteri tabanına sahibiz. Bu yeni projenin uygulanmasına verim sağlayacak. Güvenli ticaret sistemi Bankkart Başak ticaret finansmanı zinciri topraktan sofraya, denizden masaya, 360 derece yaklaşımıyla üretim ve tedarik zincinirin tüm halkalarını destekliyor olacak. Bu ürünlerle alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye işyeri ve kurumsal kart altyapımızla özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz” dedi.



Güvenli ticaret sisteminde alıcı ile satıcının kendi aralarındaki ticareti kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli şekilde yapacağını belirten Aydın, şunları söyledi:



“Ticaret artacak, alıcı ve satıcı arasında olacak tahsilat riski ortadan kalkacak. Alıcının ürün ve hammaddeye ulaşımı daha hızlı olacak, alıcı ve satıcı kendi nakit akışına uygun ödeme takvimi oluşturacak. Nakit akışı sorunun çözeceğiz. Nakit akışlarını doğru yönetmeleri sağlanarak geçici likidite sorunları nedeniyle üretimi ara vermeleri engellenecek, ekonomik faaliyetin, istihdamın, üretim ve ticaretin devamı sağlanacak. Finansmanın üretim kanallarında amacın uygun kullanılması kontrol edilmiş olacak. Özellikle TL kaynağın ekonomimizde görece kıt olduğu göz önüne alındığında finansmanın doğru yerde kullanımı ve kaynakların doğru dağılımında uygulama önem arz ediyor. Bu sistemle zincirdeki riskleri ortadan kaldırarak ticaretin etkin ve verimli yapısıyla destekleniyor, finansman ihtiyacı karşılanıyor. Üretimde ticarette istikrar ve devam sağlanacak. Bu yeni ve güçlü bir başlangıç olup daha da geliştirmeye imkan sağlıyor, bu tedarik finansmanı sistemini yakın zamanda elektronik ticaret platformuna dönüştürmek öncelikli hedeflerimizden biri.” (Kaynak:dunya.com)