Güvenilir İstanbul hedefinde buluştular

Pandemi ile birlikte çalışmalarına hız veren Güvenilir Ürün Platformu 15 bin işletmeye verdiği eğitimden sonra dün Bayim Olur musun Fuarı’nda yaptığı etkinlikte çok önemli isimleri bir araya getirdi ve daha güvenilir İstanbul paydasında buluşturdu.

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, yerel yönetimler ve çok sayıda kurum ile yaptığı işbirliği ile 15 bin işletmeye güvenilirlik eğitim veren Güvenilir Ürün Platformu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Aqua Florya ve İstanbul Akvaryum'un sponsorluğunda Güvenilir 2023 İstanbul etkinliğini gerçekleştirdi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte konuşan İstanbul Halk Ekmek Mütevelli Heyet Başkan Vekili Özgen Nama önümüzdeki günlerde Avrupa’nın en büyük ekmek fabrikasını açacaklarını belirterek, “Burada herkesin hayali olan ekşi maya ekmek yapacağız” dedi.

Beltur Genel Müdürü Osman Cenk Akın, “Alımları çok sıkı tuttuklarını belirterek, en iyisini alıp vatandaşla buluşturuyoruz. Kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. İstanbul halkına en iyisi sunmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Güvenilirliğin çok önemli olduğuna dikkat çeken Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü de “Ben evde torunlarıma yedirmediğimi müşteriye satmam bu nedenle yıllardır en çok tercih edilen oluyoruz” diye konuştu.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr.Erol Naim Özgüner güvenilirliğin bilişimde çok öne çıktığını belirterek, “Güvenlik, güvenilirlik siber alandan geçiyor” değerlendirmesini yaptı.

Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer ise “güvenilirlik markalaşmaya büyük katkı yapıyor” diyerek bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.