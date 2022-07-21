Gürok Grubu yetkin insan gücüne yatırım yapıyor

1948 yılında Kütahya’da bir aile şirketi olarak kurulan Gürok Grubu, sofra camı ve cam ambalajdan kiremite, turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Grup, bünyesinde bulunan şirket ve markalarıyla toplamda 4 bin 500 kişiyi istihdam ediyor. Büyüme stratejisi doğrultusunda global bir yapıya dönüşmek için insan kaynakları ve dijitalleşmeye olan yatırımlarını artıran Grup, kurduğu Gürok Akademi çatısı altında çalışanlarının kişisel, yönetsel becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

“4 bin 500 Gürok ailesinin her bir bireyi daha yetkin ve etkin olacak”

Akademi eğitim ve gelişimin yanı sıra kurum içerisinde stratejik bir rol üstleniyor. Ayrıca Akademi’nin liderliği güçlendiren, kurum içi girişimciliği destekleyen bir yapıda büyüyerek Gürok ailesinin tüm üyelerine değer katması hedefleniyor.

Akademi’nin Gürok Grubu çalışanlarına özel tasarlanan, çok boyutlu bir eğitim ve gelişim platformu olduğunu söyleyen Gürok Grubu İnsan Kaynakları Grup Direktörü Dr. Abdurrahman Baş, “Bugün dünya genelinde iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri, giderek büyüyen yetenek açığı. Teknolojinin hızlı gelişimi ve pandemi gibi belirsizlikler sonucunda işimizin doğası kökten değişime uğradı. Dijitalleşme ile insanlar, makineler ve algoritmalar arasında yeni roller belirleniyor. Araştırmalar, Türkiye’de 2030’a kadar yaklaşık 8 milyonluk bir iş gücünün dönüşmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Mckinsey’nin raporuna göre Türkiye’de 2030 yılına gelindiğinde mevcut 800 mesleğin yalnızca yüzde 2’si ortadan kalkacak, geriye kalan mesleklerin yüzde 30’u ise değişime uğrayacak. Bu oranlar yakın gelecekte mesleklerin ortadan kalkmak yerine, otomasyona uyum sağlayarak dönüşüme uğrayacağını gösteriyor” dedi.

Beceri açığını kapatmak her zamankinden daha önemli

Dijitalleşme yatırımları artarken yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu beceri açığının kapatılmasının artık her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizen Dr. Abdurrahman Baş, “Şirketlerin gündeminde de ilk sırayı kritik yetenek havuzlarının oluşumu için iş gücünün yeni beceriler geliştirmesi (reskilling) ve mevcut becerilerinin tazelenmesi (upskilling) alıyor. Gürok Grubu olarak çalışanlarımıza yeni dünyanın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırarak geleceğe hep birlikte güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu doğrultuda, 4 bin 500 kişilik ailemizin her bir bireyinin yetkinlik gelişimini hem teknik hem de davranışsal boyutta destekliyoruz. Gürok ailesini bu yıl birçok farklı gelişim programında, yeni nesil öğrenme metodolojileri ve araçları ile buluşturacağız” dedi.

2022’de eğitimler artarak devam edecek

Gürok Akademi’nin 2022 planları arasında Temel Yöneticilik, Stratejik Liderlik, Duygusal Zeka ve Kişisel Liderlik, Yalın Mühendislik, Takım ve Sistem Koçluğu, Pazarlama & Satış programlarının yanı sıra bire bir koçluk planlamaları da devam edecek. Bu çalışmalara paralel olarak Gürok bünyesinde iç eğitmenlerin gelişimini desteklemek üzere de ayrı bir eğitim programı başlatılacak. Gürok Akademi’nin uçtan uca tüm süreçlerinin dijital olarak yönetileceği çağdaş bir bakış açısıyla yenilenmiş LMS (Learning Management System) uygulaması da yılın son çeyreğinde devreye alınmış olacak.