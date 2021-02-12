Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İdris Yamantürk'ün ölümünün ardından "İdris Yamantürk ağabeyimiz “Türk milletine borcumuz var" anlayışıyla büyük emekler vermiş, çok kıymetli bir isimdi. Kendisini kaybetmenin derin hüznü içerisindeyim. Türk iş dünyasına ve ülkemize kattığı değer için kendisine minnettarım. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Kaynak Yeniçağ: Güriş Holding Kurucusu İdris Yamantürk hayatını kaybetti