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Güriş Holding Kurucusu İdris Yamantürk hayatını kaybetti
İş insanı Güriş Holding Onursal Başkanı Yüksek Elektrik Mühendisi İdris Yamantürk, hayatını kaybetti. 94 yaşında yaşamını yitiren duayen iş insanı İdris Yamantürk, Ankara Gölbaşı Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.
İş Dünyası 12.02.2021, 19:00
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İdris Yamantürk'ün ölümünün ardından "İdris Yamantürk ağabeyimiz “Türk milletine borcumuz var" anlayışıyla büyük emekler vermiş, çok kıymetli bir isimdi. Kendisini kaybetmenin derin hüznü içerisindeyim. Türk iş dünyasına ve ülkemize kattığı değer için kendisine minnettarım. Mekânı cennet olsun." mesajını paylaştı.
Kaynak Yeniçağ: Güriş Holding Kurucusu İdris Yamantürk hayatını kaybetti