Gündemdeki isim Korkmaz: Yıl bitmeden dört büyük satın alma daha var

Honda’nın kapatma kararı aldığı fabrikayı ve Kıraça Holding’in ana hissedarına ait hisseleri satın alan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, yaptığı hamlelerle dikkat çekti. SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yeni operasyonlar için de açıklama yaptı: “Yıl bitmeden dört büyük satın alma daha var arkadaşlar. Yıl sonu birlikte çalışacağımız tahmini 20 bin mesai arkadaşı olacak.”

SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45 payına sahip oldu. Reuters’ın haberine göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül'de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak. Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding'in yüzde 45, İnan Kıraç yüzde 42.5 payına, Kıraç ailesi ise kalan yüzde 12.5 payına sahip olacak.

Holding, eş zamanlı olarak Japon otomotiv üreticisinin Türkiye’de kapatma kararı verdiği Honda fabrikasını da satın aldı. Holdingin şirketi Hexagon üzerinden yapılan satın alma 550 milyon TL ile gerçekleşti.

Yeni bir ilaç şirketi mi geliyor?

Holding son yıllarda yaptığı operasyonlarla başta ilaç olmak üzere birçok sektörde hızlı büyüdü. Grup şirketleri arasında Biofarma, Umut İlaç, Betasan, Proles Auto, Usla Akademi, Ürosan, Bodrum Royal Palaca, SBK Air, Unico Sigorta, Hexagon Studio, Kempinski Hotel Adriatic bulunuyor.

Türkiye’nin en eski ilaç şirketlerinden Münir Şahin, ardından da Betasan’ı satın alan holding ilaçtaki büyümesini sürdürerek Biofarma’yı da 2014 yılında portföyüne katmıştı. Bu alanda büyüme planları yaptığı bilgisini veren sektöre yakın kaynaklar, yeni hamlelerden birinin ilaç alanında olacağını söylüyorlar.

Ayakkabı boyacısıydı

Memleketi olan Kars’ta ayakkabı boyacılığıyla işe başlayan Korkmaz, sosyal medya hesaplarını hem yeni girişimlerini hem de yardımlarını duyurmak için kullanıyor. Geçen aylarda yıllarca ayakkabı boyadığı Kars’ın Aynalı Köşk’ünü tiyatro salonuna çevirmek için harekete geçti. Ve icradan satın aldığı köşk, geçen hafta hizmete açıldı. Bu açılışı takipçileriyle paylaşan Korkmaz, yaşadığı heyecanı, “tarifsiz bir mutluluk” notuyla paylaştı.



İhtiyaç sahibi öğrenci, genç, çocuk ve ailelere yardımlarını duyurduğu paylaşımları rekor beğeni ve yorum toplayan Korkmaz, Silcolux operasyonu içinse şu paylaşımı yaptı: “Tüm varlığımla ülkemin ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmanın verdiği tarifsiz bir mutluluk benimki.” (Kaynak: dunya.com)