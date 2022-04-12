Gülümhan Akalın, POS AŞ’nin yeni Genel Müdürü oldu!

Gülümhan Akalın kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olan Füsun Gülümhan Akalın, kariyerine 1989'da IBM Türkiye'de Müşteri Temsilcisi olarak başladı. 1998'de IBM Türkiye Satış Müdürü olan Akalın, dış görev vasıtasıyla IBM ve Sabancı ortaklığı olan IBIMSA'da Satış Müdürü olarak görev aldı. 2001 yılından itibaren IBM Türkiye Donanım Grubu'nda Satış Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında da IBM'in güney bölgesinin merkezi olan Madrid'de görev aldı. 2011'de IBM Türkiye görevlisi olarak POS AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012'de Toshiba TEC'in IBM Perakende Çözümler ve Hizmetler Grubu'nu satın alarak Toshiba Global Commerce Solutions'a (TCGS) geçmesiyle birlikte TCGS'nin görevlisi oldu.



POS AŞ Genel Müdürü Gülümhan Akalın, yeni görevi ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye'nin perakende sektöründe şimdiye kadar istikrarlı bir şekilde üstlendiğimiz öncü rolü en iyi şekilde devam ettireceğiz. Toshiba kasa çözümleri ile birlikte çok kanallı perakendecilik ve Android tabanlı mobil çözümlerimizle genişleyen yazılım ailemizi sadece Türkiye pazarında değil, MEA bölgesinde de perakende sektörüyle buluşturacağız. Bu büyümeye liderlik edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

POS AŞ Genel Müdürü Gülümhan Akalın