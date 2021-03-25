Gülinler ile “Bir Masada Oturduk” yeni bölümünde Melike Şahin’i ağırlıyor

Dijital dünyada farklı formatlardaki içerikleriyle seyircilere yepyeni deneyimler sunmayı sürdüren Zorlu PSM, şu sıralar ilk solo albümü için hazırlıklarını sürdüren Gülinler’in sunacağı “Bir Masada Oturduk” programını YouTube izleyicileriyle buluşmayı sürdürüyor.

Gülinler’in kendi kreatif alanını bir sahneye dönüştürdüğü programın yeni bölümünde Tutuşmuş Beraber, Deli Kan, Geri Ver gibi parçalarla dinleyicinin zihnindeki yerini sağlamlaştıran ve geçtiğimiz günlerde ilk solo albümü “Merhem”i dinleyicilerle buluşturan Melike Şahin konuk oluyor.

Gülinler ile Bir Masada Oturduk Her Cuma Zorlu PSM Youtube Kanalında!

Çekimleri Zorlu PSM’nin sevilen caz kulübü touché’de fiziki mesafe önlemleri ile gerçekleştirilen ve Bant Mag.’ın da editöryel ve kreatif olarak dâhil olduğu “Bir Masada Oturduk” yeni bölümü ile 26 Mart’ta Zorlu PSM Youtube kanalında izleyicilerle buluşacak.