Güçlü ses yalıtımı ile huzurlu mekanlar
Egepen Deceuninck tarafından geliştirilen Zendow PVC Pencere Sistemleri, estetik görüntüsünün yanında yüksek ses yalıtımı özelliğiyle de tercih nedeni oluyor.
Egepen Deceuninck’in geliştirdiği Zendow PVC Pencere Sistemleri, mükemmel tasarımı sayesinde tüm mekanların tarzına ideal şekilde uyum sağlıyor. 14 farklı renk içeriğiyle sunulan, üstün ısı ve ses yalıtım performansı gösteren Zendow, sadeliği ve yuvarlak hatları ile tarzını ortaya koyuyor. Uzun süreli kullanım ömrünün yanı sıra Zendow, yüzde 100 geri dönüştürülebilirlik özelliğiyle de öne çıkıyor.
Akustik yalıtımın etkisi
70 mm’lik PVC profili genişliğinde, 5 odacıklı olarak tasarlanan Zendow Sistemi, gücünü teknolojiden alıyor. Elle yerleştirilen fitillere göre daha iyi akustik yalıtım sunan 2 bölmeli fitilleri sayesinde mekanlarda akustik yalıtımı sağlayarak gürültüyü kesiyor. Zendow Sistemi, TPE conta sistemi ile de güçlü bir izolasyon sağlıyor. Bu özel tasarımla gelen güçlü ses yalıtımı sayesinde Zendow, mekanların iç huzurunu da artırıyor.
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|69
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|34
|56
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|34
|36
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|34
|35
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|35
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|34
|32
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|34
|32
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|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25