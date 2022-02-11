Gtech Çalışanları Şirkette Pay Sahibi Olacak!

Finansal Teknolojiler ve Analitik konularında Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan GTech, çalışanlarının şirkette pay sahibi olacağını duyurdu.

2021 yılında insan kaynağını %57 büyüten GTech, 2022’ye dünya çapında büyüme hedefiyle girdi. Geçtiğimiz yıl bilişim sektöründe büyümeyi tetikleyecek ciddi bir talep olduğunu belirten GTech CEO’su Mine Taşkaya, aynı zamanda finans sektörünün de çok hızla geliştiğini ve değiştiğini söyledi. GTech’in 2022 yılına, dünya çapında finansal teknolojiler alanında ürün ve hizmet sağlayan bir şirket olma hedefiyle girdiğini söyleyen Mine Taşkaya, finans sektöründeki 20 yılı aşkın deneyim ve başarılarının, GTech’in bu alanda büyümesini destekleyecek en önemli faktörler olduğunun altını çizdi.

Finansal teknolojiler, tüketici finansmanı ve sigorta gibi sektörlere 2022’de daha da yoğunlaşmanın yanında Ar-Ge çalışmalarının, insan kaynaklarına ve ürüne yapacakları yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Mine Taşkaya, “Dijitalleşme ve inovasyon bütün dünyada, tüm sektörlerde çok hızlandı. Özellikle yeni nesil bankacılık ve finansal teknolojiler alanlarında pek çok fırsat ortaya çıktı. Bu fırsatların doğru değerlendirilmesi ve hızla aksiyona geçilmesi GTech’in büyümesini tetikleyecek. Bizler ekip olarak bu fırsatları yakından takip ediyor ve gerekli aksiyonları hızla hayata geçiriyoruz” dedi.

GTech’in büyüme sürecinde yetkin insan kaynağının da çok önemli olduğunu vurgulayan Mine Taşkaya bu hedefe giderken 21 yıllık bir şirket olarak sektörlerinde bir ilki hayata geçirdiklerini ve çalışanlarını şirkette pay sahibi yapan bir programı başlattıklarını söyledi. Mine Taşkaya, “Yetkin insan kaynağını bünyemizde bulundurmak bizim dünya çapında güçlü bir oyuncu olabilmemizin temel dinamiğini oluşturuyor. Bu bağlamda başlatmış olduğumuz programla ‘global marka olma’ yolculuğumuzda çalışanlarımızla birlikte yürümek ve birlikte büyümek için onları pay sahibi yapma kararı aldık. Bu yolculukta doğal olarak çalışanlarımıza yurt dışında da yeni açılımlar söz konusu olacaktır. ” dedi.

Uzun süredir Avrupa’daki müşterilerine hizmet verdiklerini, 2020 yılında Pakistan ofislerini açarak Güney Asya ve Körfez bölgesinde de hizmet vermeye başladıklarını belirten Mine Taşkaya, “2022 yılına, müşteri odaklı yaklaşımımızı yurt dışında daha geniş bir coğrafyaya taşıyarak uluslararası çapta Finansal Teknolojiler sunan bir şirket olma hedefiyle girdiğimizi söylemiştim. Yurt dışı büyüme hedefimizin doğal yansıması olarak Türkiye’deki hedefimiz de alanımızda 1 numara olmak” dedi.