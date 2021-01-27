GSK Türkiye’ye ‘En İyi İşveren’ Ödülü

GSK Türkiye, İK alanındaki başarılı uygulamaları neticesinde aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Şirket, global bağımsız araştırma şirketi Top Employers Institute tarafından her yıl uluslararası çapta düzenlenen organizasyonda bu yıl ‘En İyi İşveren (Top Employer)’ ödülünü aldı. ‘En İyi İşveren’ ödülü, 10 ayrı kategoride 600’den fazla konu başlığı üzerinden yapılan değerlendirmelerin sonucunda, uluslararası mükemmeliyet standartlarına uygun İK uygulamalarını başarıyla hayata geçiren şirketlere veriliyor.

“Modern ve çalışan dostu uygulamalarımızı birlikte tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz”

GSK Türkiye’nin modern işveren markası kimliğiyle çalışanlarına geniş kapsamda sunduğu olanakların, prestijli ve gobal çapta bir organizasyon tarafından da onaylanmasının gurur verici olduğunu belirten GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu; “Toplum sağlığına fayda sunmak bir gurur kaynağı olduğu gibi büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bu sorumluluğun bilinciyle hayatın ‘her anında iyilik, sağlık’ için çalışmaya ‘Ben Varım’ diyen çalışanlarımızın iyilik ve sağlığı bizim için her koşulda öncelikli. Bununla birlikte hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, çalışanlarımız ve ailelerinin en değerli anlarında yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde çalışıyoruz. Çalışma ortamımızda, çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissetmelerine ve kariyerlerinde geliştiklerini hissederek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz. Bunu da şirketin yol haritasına ilişkin onların geri bildirimlerini alarak ve yenilikleri birlikte hayata geçirerek gerçekleştiriyoruz. Bu sertifika GSK Türkiye’nin modern ve çalışan dostu İK uygulamalarına sahip olduğunun bir göstergesi olması adına büyük önem taşıyor. Başarımızın devamı ve çalışanlarımızın mutluluğu için fark yaratan İK stratejilerini geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

GSK Türkiye ayrıca, Great Place to Work Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” araştırmasında üst üste dört kez ödüle layık görülmüştü.