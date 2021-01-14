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Groupama’dan yeni bir hizmet: Dijital Asistan GUPİ

Groupama Sigorta, müşterilerine hizmet verecek olan dijital asistanı Gupi’yi tanıttı. İlk olarak Groupama’nın web sitesi üzerinden hizmet vermeye başlayan Gupi sayesinde şirketin müşterileri işlemlerini zamandan bağımsız olarak kolay ve hızlıca yapabilecek.

İş Dünyası 14.01.2021, 16:24 14.01.2021, 16:38
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Groupama’dan yeni bir hizmet: Dijital Asistan GUPİ

Covid-19 salgınıyla birlikte dijitalleşmeye ve dijital çözüm yatırımlarına hız veren Groupama Sigorta, yeni dijital asistanı Gupi’yi hayata geçirdi. Groupama Sigorta, Gupi sayesinde müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. 

Groupama’nın çeviklik yaklaşımı kapsamında müşterilerine yönelik yenilikçi çözümler sunmak için yaptığı yatırım ve çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan Gupi, ilk olarak Groupama’nın resmi web sitesi üzerinden kullanıma sunuldu. 

Gupi, yapay zekanın parçası olan doğal dil sayesinde tüm müşterilerle iletişime geçerek taleplerini gerçek olarak analiz ediyor ve kişiselleştirilmiş yanıtlar veriyor. Sadece anlaşmalı sağlık kurumları ve araç tamir servisleri listeleme değil,  sahip olduğu yapay zekâ ve akıllı teknoloji sayesinde gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak hasar dosya sorgulama, poliçe sorgulama gibi birçok kişiselleştirilmiş işlemi kolayca yapabiliyor. Müşterinin hasar dosyasının durumunun, eksper bilgilerinin, hasar ödeme bilgilerinin yanında poliçe başlangıç ve bitiş tarihini, prim miktarını, teminatlarını ve poliçenin pdf versiyonunu da görüntüleyip detaylarına ulaşabiliyorlar.

Gupi, akıllı teknolojisi sayesinde verdiği hızlı cevaplarıyla ve haftanın her günü ve saati ulaşılabilir olmasıyla kullanıcılarına farklı bir müşteri hizmetleri deneyimi yaşatıyor. “Gupi’ye Sor!” sloganı ile Groupama’nın web sitesi üzerinden hizmet veren Gupi’ye, yakın gelecekte IVR (sesli yanıt sistemi), mobil uygulama ve WhatsApp üzerinden de kolaylıkla ulaşılabilecek.

Yenilikçi bir sigorta deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar, www.groupama.com.tr üzerinden Gupi’ye kolayca erişebiliyor ve kullanmaya başlayabiliyor. 

Groupama, yapay zeka yatırımlarıyla öne çıkıyor

Müşterilerini ve acentelerini odağına alarak yapay zeka temelli projeleri hayata geçirmeye devam eden Groupama, yatırımlarına ağırlık vermeye devam ediyor.

Son zamanlarda acentelerinin ofis dışından çalışabilmesi için özel olarak geliştirdiği AnkaCep aplikasyonunu hizmete sunan Groupama ayrıca, konuşma analizi ve makine öğrenmesi teknolojileri ile müşteri hizmetleriyle görüşenlerin ihtiyaçlarını konuşmalarından analiz edip kendilerine özel çözümler üretiyor. Bu temelde geliştirdiği çalışmalarla müşterileriyle daha yakın bir iletişim kurmayı mümkün kılarken, onlarla empati kurma, memnuniyeti arttırma gibi hizmet odaklı birçok iyileştirme sağlıyor.

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