Groupama Sigorta’nın Satıştan sorumlu yeni Genel Müdür Yardımcısı Cevdet Altuğ oldu

Groupama Sigorta Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine Cevdet Altuğ getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Cevdet Altuğ, 1996 yılında Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında dahil olduğu Garanti BBVA bünyesinde bireysel ve ticari bankacılık alanlarında çeşitli görevler aldı. Bankacılık deneyimi sonrasında 2003’te Garanti BBVA Emeklilik’e Satıştan sorumlu Birim Müdürü olarak atanarak sigorta sektörüne adım atan Altuğ, 2008-2011 yıllarında Türk Ekonomi Bankası’nda Bankasürans Müdürü olarak görev yaptı.

2011-2018 yılları arasında yine aynı grup bünyesindeki BNP Paribas Cardif Sigorta’da İş Ortaklıkları Kanalı Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan deneyimli yönetici, son olarak Mapfre Sigorta’da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Ocak ayı itibarıyla görevine başlayan Cevdet Altuğ, Groupama Sigorta A.Ş. Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra Groupama Hayat A.Ş.’nin de Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek.