Groupama Sigorta Sağlık Grup Müdürü: “Sağlık sigortalarında ciddi potansiyel var”

Türk sigorta sektörünün köklü markalarından Groupama, sağlık sigortalarında sunduğu ürünlerle sigortalılarının yanında yer alıyor. Yılın ilk sekiz ayında tamamlayıcı sağlık sigortası poliçe adedini bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 oranında artıran Groupama Sigorta’nın Sağlık Grup Müdürü Elvan Atalay, Türkiye’de sağlık sigortası anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu, Covid-19 ile birlikte bu alanda farkındalığın bir miktar arttığını dile getirdi.

“Tamamlayıcı Sağlık Sigortası çalışanlar için bir fırsat”

SGK verilerine göre Türkiye’de sosyal güvenceye sahip 22 milyondan fazla çalışan olduğunu söyleyen Elvan Atalay, “Buna karşın tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip kişi sayısı sadece 2,1 milyon seviyesinde. Sigortacılar için burada önemli bir potansiyel olmakla birlikte, bu hizmetten yararlanarak herhangi bir sağlık sorununda özel hastanelerden hizmet alabilecek kişiler için de bir fırsat söz konusu. Sağlık sigortalarını ve avantajlarını kamuoyuna doğru bir şekilde anlatarak hem sektörümüz hem de sigortalılar için fayda sağlamamız gerekiyor” dedi.

Groupama Sigorta’nın tamamlayıcı sağlık sigortasına “Herkes İçin Sağlık Sigortası” (HİSS) adını verdiklerini belirten Atalay, “Çünkü çok makul prim ödemeleriyle bu hizmetten tüm çalışanlar yararlanabilir. ‘Her şeyin başı sağlık’ diyen bir kültürümüz var ve bunun için sigorta gibi alınabilecek basit bir önlemle sağlığımızı teminat altına almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Uzaktan sağlık hizmetlerine talep artmaya devam ediyor”

2017 yılından bu yana “7/24 Doktorum” uygulamasıyla sigortalılarına uzaktan sağlık hizmeti sunduklarını ve Covid-19 salgınıyla birlikte bu hizmete olan talebin arttığını söyleyen Elvan Atalay, “Covid-19 salgını birçok ihtiyacın çözümü noktasında alışkanlıkları değiştirdi. Özellikle salgının ilk aylarında acil ihtiyaçlar dışında hastanelere gidenlerin oranında ciddi bir düşüş oldu. Bu dönemde 2017 yılından bu yana sigortalılarımıza sunduğumuz online sağlık danışmanlık hizmeti 7/24 Doktorum uygulamasıyla fark yarattık.

Sigortalılarımız, sağlık aplikasyonumuz Healpy ve web sitemiz üzerinden doktorlarımızla görüşerek hastalıkları ya da şikayetleri hakkında danışmanlık aldılar ve almaya devam ediyorlar. 2020 yılında bir önceki yıla göre bu hizmetten yararlanan sigortalılarımızın oranı bir önceki yıla göre 4 kat artış gösterdi. 2021 yılında da 7/24 Doktorum uygulamasına yoğun bir talep var. Üstelik pandemi dönemi ihtiyaçlarını dikkate alarak bu hizmetin kapsamına psikolog ve diyetisyen hizmeti de eklendi” dedi.

Anlaşmalı doktorlarının online kanallar üzerinden mesafeli danışmanlık hizmetinde uzman olduğunu belirten Atalay, “Sigortalılarımıza güven veren bu hizmetimiz sayesinde doktorlarımız görüntülü görüşme ya da mesaj yoluyla sigortalılarımızla iletişim kuruyor, şikayetlerini dinliyor ve tavsiyelerde bulunuyor. 7/24 Doktorum uygulamasına artan talepler doğrultusunda memnuniyet oranımız da 2020 yılında yüzde 92 olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

HİSS dışında Pozitif Özel Sağlık Sigortası, Acil Güven Sigortası, Acil Güven Plus Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası gibi ürünleriyle sağlık branşında kapsayıcı ürünlere sahip olduklarını belirten Atalay, Groupama Sigorta için bu branşta sürdürülebilir başarı ve nitelikli hizmetin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Groupama sağlık sigortalarında ücretsiz check up fırsatı

Türkiye genelinde 2.287 anlaşmalı kurumda geçerli olan Groupama Pozitif Özel Sağlık Sigortası, sigortalılara beş farklı plan sunuyor. Limitli / limitsiz ayakta ve yatarak tedavi teminatları bulunan planlar dahilinde sigortalılar kendilerine en uygun poliçeye sahip olabiliyor. Groupama Pozitif Özel Sağlık Sigortası’nda diş paketi, ücretsiz check up, medikal yardım ve online olarak hizmet veren 7/24 Doktorum uygulamasından poliçe kapsamında yararlanılabiliyor.

Groupama’nın Herkes İçin Sağlık Sigortası (HİSS) adındaki tamamlayıcı sağlık sigortası ise Türkiye genelinde 540 anlaşmalı kurumla sigortalılara hizmet veriyor. Üç farklı planda sunulan HİSS’te yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra anne adayları için annelik teminatı da bulunuyor. Aile indirimi de bulunan HİSS’te ücretsiz check up ve 7/24 Doktorum hizmetleri de sigortalılara sunuluyor.

Groupama, Acil Güven Sağlık Sigortası ve Acil Güven Plus Sağlık Sigortası’nda ise sağlığın tehlike altında bulunduğu ve acil olarak müdahale edilmesi gereken durumlarda sigortalılarının yanında yer alıyor. Groupama, Acil Güven Sigortası’nda ücretsiz check up, diş paketi, medikal asistans ve 7/24 Doktorum hizmetini sigortalılarına sunuyor.