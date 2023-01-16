Groupama Sigorta, Renault ve Dacia marka araçlara özel yeni Marka Kasko ürününün lansmanını yaptı

Marka Kasko ürünleriyle yeni otomobil satın almak isteyenlere özel çözümler sunan Groupama Sigorta, portföyüne Renault ve Dacia’yı da ekledi. Renault ve Dacia marka binek ve ticari araç sahipleri bu ayrıcalıklı kasko poliçesini Renault ve Dacia yetkili satıcılarından temin edebilecekler.

MAİS A.Ş. ile yapılan bu iş birliği kapsamında, Marka Kasko ürünleriyle özel teminatlar sunduklarını söyleyen Groupama Sigorta ve Groupama Hayat Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, “Marka Kasko portföyümüzü istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam ediyoruz. Her iki markaya özel hazırladığımız kasko ürünümüzle satın aldıkları otomobili risklerden korumak isteyenlerin yanında yer alıyoruz. Türkiye’de en çok satılan otomobil markalarından olan Renault ve Dacia ile geliştirdiğimiz Marka Kasko ürünümüzle otomotiv sektöründeki varlığımızı güçlendirdik.” dedi

Groupama Sigorta, Renault ve Dacia sahiplerine kapsamlı bir koruma sağlıyor

Groupama Sigorta’nın Renault ve Dacia markalı araçlara özel olarak hazırladığı Marka Kasko ürününü satın alan araç sahipleri, hasar durumunda araçları için yetkili servislerden güvenilir, kaliteli ve garantili hizmet alırken; “0 km Değer Koruma Teminatı” ile üç yıl boyunca çalınma ya da tam hasar (pert) durumunda aracın güncel değeri üzerinden ödeme alıyor.

Ayrıca, Groupama Sigorta Marka Kasko kapsamında poliçe dönemi boyunca cam, far ve stop lambalarının kırılması ile ses ve görüntü sistemlerinde oluşabilecek hasarlar ilk seferde hasarsızlık indirimi etkilenmeden karşılanıyor.

Groupama Sigorta’dan Marka Kasko satın alan Renault ve Dacia sahipleri; yanma, çarpma, çarpışma, hırsızlık, doğal afet, hatalı yakıt konulmasından kaynaklı zararlar gibi pek çok konuda da araçlarını teminat altına alırken, mini onarım hizmetleri ile çözüm odaklı bir müşteri deneyimi yaşayabiliyor. Üstelik Groupama’yı tercih eden tüm Renault ve Dacia sahipleri güvenli sürüş tekniklerinin öğretildiği tam günlük ücretsiz Groupama Sürüş Akademisi eğitimine katılmaya hak kazanıyor.