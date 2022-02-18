GROUP DP'ye Yeni Creative Director

Dijital reklam dünyasında yerel ve global pek çok önemli markaya hizmet veren GROUP DP & Brandlift ekibine Creative Director Sercan Derin katıldı.

Ekonomi üzerine aldığı lisans eğitiminin ardından Bilgi Üniversitesi Reklam Tasarımı bölümünde yüksek lisans yapan Derin, daha önce Youth Republic, McCann ve JWT başta olmak üzere pek çok global-lokal ajansta görev yaptı.

Son olarak Cheil Worldwide'da Creative Group Head pozisyonunda olan Sercan Derin, Vodafone, THY, Samsung, Unilever, Coca-Cola, Ülker, Eczacıbaşı, Perfetti gibi büyük firmalara farklı alanlarda fikirler üretmişti.

Sercan Derin kariyerine GROUP DP çatısı altındaki Brandlift'te Creative Director olarak devam edecek.