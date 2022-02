Gricreative'e "Harika İş Yeri Sertifikası"

Dijital iletişim, sosyal medya yönetimi ve web geliştirme alanlarında 70’i aşkın çalışanıyla hizmet veren bütünleşik hizmet ajansı Gricreative, Great Place to Work sertifikasını alarak ‘Harika İş Yeri’ unvanına sahip oldu.

İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda bağımsız bir otorite olan Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü program, kurum kültürü alanında dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Sertifika için; ‘Saygı’, ‘Hakkaniyet’, ‘Takım Ruhu’, ‘Güvenilirlik’ ve ‘Gurur’ başlıkları çalışanlar tarafından puanlanıyor. Belirli kategoriler içinde gerekli puanı ve ortalamayı aşan şirketler, sertifikayı almaya hak kazanıyor.

‘Harika İş Yeri’ sertifikasını almaya hak kazanan Gricreative CEO’su Emrah Özdamar Great Place to Work kriterlerinin Gricreative kurum değerleriyle örtüştüğünün altını çizerek; “Gricreative olarak sektörde 18 yılı geride bırakırken aldığımız 100’lerce ödülün yanında Great Place to Work sertifika programından ‘Harika İş Yeri’ unvanını almak bizleri çok mutlu etti. Güvenilirlik, saygı, gurur, hakkaniyet ve takım ruhu Gricreative olarak bizi biz yapan değerler. Great Place to Work sertifika programında sunulan kriterlerin bizim iş yapış biçimimiz ve değerlerimizle örtüşmesi gurur verici. Bugüne dek insan kaynağına yaptığımız yatırımın, inovatif çözüm ve sistemlerimizin bu sertifikayla takdir görmesi bizi çok onurlandırdı ve motive etti.” dedi.