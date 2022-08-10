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Göz Kamaştıran Sofralara En Şık Dokunuş
Bambu bitkisinden üretilmiş doğal ve sağlıklı ürünleri mutfağınıza taşıyan Bambum, Tienza Tuzluk ve Biberlik seti ile sofralarınıza yenilik taşıyor. Porselenin göz kamaştırıcı şıklığıyla kusursuz bir sofranın en önemli tamamlayıcısı olan Tienza seti, tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.
İş Dünyası 10.08.2022, 11:16
Hem sofrada hem de yemek yaparken taze baharatları kullanıma sunan Bambum, Tienza Tuzluk ve Biberlik ile sofralarınızda fark yaratmaya devam ediyor.
Doğallığı ve sağlıklı yapısıyla tercih sebebi olan bambu bitkisini porselen ile buluşturan set, tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor. Şıklığının yanı sıra dayanaklılığıyla da öne çıkan Tienza Tuzluk & Biberlik, göz kamaştırıcı sofraların en büyük tamamlayıcısı oluyor.