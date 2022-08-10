banner528

banner549

banner547

Son Dakika
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
O ilçelerde denize girmek yasaklandı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
İşsiz sayısı Haziran azaldı
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

Göz Kamaştıran Sofralara En Şık Dokunuş

Bambu bitkisinden üretilmiş doğal ve sağlıklı ürünleri mutfağınıza taşıyan Bambum, Tienza Tuzluk ve Biberlik seti ile sofralarınıza yenilik taşıyor. Porselenin göz kamaştırıcı şıklığıyla kusursuz bir sofranın en önemli tamamlayıcısı olan Tienza seti, tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor.

İş Dünyası 10.08.2022, 11:16
Göz Kamaştıran Sofralara En Şık Dokunuş

Hem sofrada hem de yemek yaparken taze baharatları kullanıma sunan Bambum, Tienza Tuzluk ve Biberlik ile sofralarınızda fark yaratmaya devam ediyor.  

Doğallığı ve sağlıklı yapısıyla tercih sebebi olan bambu bitkisini porselen ile buluşturan set, tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor. Şıklığının yanı sıra dayanaklılığıyla da öne çıkan Tienza Tuzluk & Biberlik, göz kamaştırıcı sofraların en büyük tamamlayıcısı oluyor. 

#bambum
Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu