Göz Kamaştıran Sofralara En Şık Dokunuş

Hem sofrada hem de yemek yaparken taze baharatları kullanıma sunan Bambum, Tienza Tuzluk ve Biberlik ile sofralarınızda fark yaratmaya devam ediyor.

Doğallığı ve sağlıklı yapısıyla tercih sebebi olan bambu bitkisini porselen ile buluşturan set, tamamen yerli üretim olmasıyla dikkat çekiyor. Şıklığının yanı sıra dayanaklılığıyla da öne çıkan Tienza Tuzluk & Biberlik, göz kamaştırıcı sofraların en büyük tamamlayıcısı oluyor.