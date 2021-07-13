Göz alıcı saçların sırrı OGX ailesinde saklı!

Kadınların bakımlı görünmek ve özgüvenli hissetmek için büyük önem verdikleri saçları, boya gibi işlemlerden ya da yaz mevsiminde deniz, güneş, kum gibi faktörlerden ekstra etkilenir. Yıpranmış, elektriklenmiş ve zayıflamış saçların doğal güzelliğini öne çıkararak, daha dolgun, daha pürüzsüz, daha düz, daha kıvırcık, daha canlı görünmesini ve çekici kokmasını sağlamak için kadınların en önemli sırrı ise gücünü doğadan alan saç bakım ürünleri.

OGX, yüzyıllar önce Faslı kadınlar tarafından keşfedilen, güneşin olumsuz etkilerine karşı cildi ve saçı beslemek için kullanılan Argan Yağını bakımlı olmak isteyenlere sunuyor. Argan Yağı, Argan ağacının meyvelerinin çekirdeklerinin ezilmesiyle elde edilen tamamen bitkisel bir yağ türü. Fas’ta yetişen bu yağ saymakla bitmeyecek faydalarını, içeriğinde yer alan A, C, F ve E vitaminleri ile omega 3 ve omega 9’a borçlu.

OGX'in, tropik iklimlerde yaşayan kadınlar tarafından kullanılan Hindistancevizi Yağı ve Sütü içeren ürünü, saç foliküllerini besleyen ve saç gelişimini hızlandıran çok çeşitli temel besin maddelerini sunuyor.

OGX, keratin içeren ürünüyle saçlarının kırılmasından ve güçsüzlüğünden şikayetçi olan kadınların yardımına koşuyor. Tarama ve şekillendirme sırasında kırılmalara maruz kalan saçlarını yaz mevsiminde sık sık toplamak zorunda kalan kadınlar, aradıkları güvenilir gücü keratin proteinleri ve argan yağı içeren formülde buluyor.

OGX ailesinin egzotik yağları ile saçlarınız bu yaz bambaşka görünecek

Saçların doğal güzelliğini öne çıkararak, daha dolgun, daha pürüzsüz, daha canlı; isteyenler için daha düz ya da kıvırcık görünmesini ve çekici kokmasını sağlayan OGX, içeriğinde Argan Yağı, Keratin, Hindistancevizi Yağı ve Sütü bulunan saç ürünleri ile yaz mevsiminin olumsuz etkileriyle yıpranan saçlar için bakım alternatifleri sunuyor.

OGX, içeriğinde bulunan Argan Yağı ve ipek proteini ile birlikte özel ve etkili bir saç serisi olarak dikkat çekiyor. İçeriğinde A ve E vitamini, oleik ve linoleik asit bulunan ve "sıvı altın" olarak tanınan, kuru, yıpranmış saçları iyileştirmeye yardım eden Argan Yağı aynı zamanda antioksidanlar yardımıyla zayıf telli saçları güçlendiriyor ve saçları zararlı UV ışınlarından koruyor. İpek proteini ise saç diplerini sakinleştiriyor ve nem kaybının önüne geçerek, saçların elektriklenmesini önlüyor. Pürüzsüz ve ipeksi saçları ortaya çıkarıyor.

Saçları güçlendirmede ve kırılmaları önlemede etkili OGX Keratin Yağı Serisi, formülündeki keratin proteinleri ve Argan Yağı ile yaz aylarında yıpranan saçlara bakım sağlıyor.

Saçlara doğal nem kazandırarak kökten uca besleyen ve kırılmalara karşı saçı koruyan OGX Coconut Milk serisi ise “güzellik, saf ve sade” mottosuyla saça ihtiyacı olan her şeyi veriyor. Son yıllarda önemi daha da iyi anlaşılan Hindistancevizi Yağı saçları beslemek, güç ve esneklik kazandırmak, parlaklık ve yumuşaklık elde etmek gibi birçok etkiyi bir arada sunuyor.