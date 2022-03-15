GoStudent’ta üst düzey atama

Şu anda 22 ülkede dünyanın bir numaralı okulu olma misyonuyla yatırım ve pazarlama faaliyetlerine devam eden GoStudent, gerçekleştirdiği yeni atamalarla üst düzey yönetimini güçlendirdi. 12 yılı aşkın tecrübesiyle Didem Kartal, GoStudent’ta Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapacak.

Didem Kartal yeni görevinde, GoStudent’ın stratejik hedefleri doğrultusunda kurum itibarı ve marka algısının yönetilmesi görevini üstlenecek. Medya ilişkileri, etkinlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve sponsorluk yönetiminin yanı sıra kurumsal iletişim alanlarındaki çalışmaları yönetecek. Kartal, GoStudent’ta küresel gelişmelerle uyumlu olarak şirketin sektördeki liderliğini sürdürecek ürün ve inovasyonların iletişim stratejilerinin oluşturulması ve hayata geçirilmesine de liderlik edecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Reklam ve Halkla İlişkiler mezunu olan Didem Kartal, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamladı. 2010 yılında MSL Türkiye’de başladığı kariyerini, Yeşil Kundura, Medyaevi İletişim Danışmanlığı’nda sürdürdü. Kariyeri boyunca P&G, MediaMarkt, NBA, Netflix, Pepsi, FLO Mağazacılık gibi pek çok yerli ve yabancı markaya danışmanlık yaptı. Medyaevi İletişim Danışmanlığı’ndaki son görevinde liderlik ettiği projelerde pek çok ödül kazandı.