Goldmaster'ın En Yenileri İle Mutfağınıza Profesyonel Şef Eli Değsin

Goldmaster Yenidem Cam Çay Makinesi" İle Her Dem Taze Çayınız Hazır

Çay, günlük hayatımızın olmazsa olmaz içeceği. Gerek sabah kahvaltılarına, gerekse akşam yemek sonrası sohbetlerine eşlik eden çayı bir de sağlıklı cam demlikten içmek apayrı bir keyif. Geliştirdiği inovatif ürünlerle mutfakta hayatımızı kolaylaştıran Goldmaster, Yenidem Cam Çay Makinesi'nin 1900 W güçlü kaynatma ve tasarruflu sıcak tutma fonksiyonu ile uzun süre sıcacık ve tam deminde çay içme keyfi sunuyor.

Paslanmaz çelik çay filtresi sayesinde tam tadında, tozsuz ve berrak bir çay içimi sunan çay makinesi, susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı otomatik kapanma özelliği ile de güvenli bir kullanım sunuyor. Hazne içi aydınlatması sayesinde su ve çay miktarını görme fırsatı sunan Yenidem Cam Çay Makinesi, 360° dönmeyi sağlayan enerji iletim tabanı ile de rahat ve konforlu bir kullanım sunuyor. Ürün kettle olarak ta kullanılabilmektedir.

Patentli, akıllı Türk kahve makinesi "Goldmaster Kıvam Türk Kahve Makinesi" ile kahvenizi taşmadan pişirin!

Kahvenizi nasıl alırdınız? İki şekerli, sade, bol köpüklü…. Yoksa közde mi pişsin? Goldmaster Kıvam Türk Kahve Makinesi ile kahvenin kıvamını tutturmak, taşırmadan pişirmek şimdi çok kolay.

En güzel kahve, hazır önünüze gelen kahvedir. ‘’Bir Türk kahvesi olsa da içsek’’ dediğinizde Kıvam Türk Kahve Makinesi imdadınıza yetişir. Siz kahvenizi nasıl istersiniz, karar verin yeter. Goldmaster’ın inovatif mutfak ürünleri serisine eklediği Kıvam Türk Kahve Makinesi közde pişirme fonksiyonu ile kalpleri fethetmeye geliyor. 480 W performansla çalışan Kıvam, dekoratif panel ve tasarımıyla mutfaklarınızın şık görünümünü arttırmaya hazır. 5 fincanlık kahveyi aynı anda pişirebilme kapasitesine sahipken, tek fincan kahvenizi de bol köpüklü yapma imkanı sunuyor. Paslanmaz çelik cezvesinin içinde aydınlatma ışığı yer alıyor.

Elektrikli cezveler gibi başında beklemenize gerek olmadan tek bir düğmeye basarak kahvenizi pişirebilirsiniz. Sesli ve ışıklı uyarı sistemi de bulunan Kıvam’ın bir diğer öne çıkan özelliği de patentli taşma önleme sistemi. Akıllı kahve makinesinin aynı zamanda susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı da koruması var. Otomatik bekleme modu sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, dilerseniz manuel olarak da bekleme moduna alabilirsiniz. Üstün akıllı kahve makinesi diyorsak boşuna değil; ekleyelim otomatik kapasite algılama sistemi var, fazla koysanız da uyarıyor. Patentli akıllı yerleştirme sistemi sayesinde cezve yerine oturdu mu oturmadı mı diye de endişe etmenize gerek yok.

Goldmaster Şef GM-7260 Profesyonel Stand Mixer İle Hamur İşlerinize Şef Dokunuşu Katın

Kim demiş tam kıvamında hamur yapmak zor diye... Goldmaster Şef GM-7260 Profesyonel Stand Mixer ile mutfağınıza usta bir şef eli değiyor ve sofralarınıza en lezzetli hamur işlerini konuk ediyor. 5,5 L kapasiteli çelik haznesi ile tüm tariflerinizi eksiksiz yapmaya olanak sağlarken, 10 kademeli ve darbeli hız ayar butonu ile de en yoğun hamurları hiç yorulmadan yoğuran Goldmaster Şef Profesyonel Stand Mixer, sıçramaya karşı koruma kapağı sayesinde ise tertemiz bir mutfak sunuyor. Hamur yoğurmanın dışında çırpma ve karıştırma aparatları sayesinde farklı tarifler deneyerek mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayan Goldmaster Şef Profesyonel Stand Mixer, emniyet kilit sistemi sayesinde de olası küçük kazalara karşı koruma sağlıyor. Tek mandalla açılıp kapanabilen gövde dizaynı ile pratik bir kullanım sunan stand mixer çıkarılıp temizlenen aparatları ile de mükemmel hijyen sağlıyor.