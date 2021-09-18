İş Dünyası
Asayiş
Bilim ve Teknoloji
Dünya
EkovitrinTV
Ekovitrin Dergi Arşivi
Politika
Turizm
Eğitim
Haberde İnsan
Çevre
Kültür Sanat
YILIN STARLARI
Yerel
Hikayeler
Dış Haberler
Gündem
YAŞAM
Global News
TARIM
KRİPTO PARA
GAYRİMENKUL
Genel
Ana Sayfa
Yazarlar
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Güncel
Ekonomi
Sağlık
Magazin
Otovitrin
Lojistik
Spor
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Son Dakika
Hatay’da vincin bomu kırıldı: 1 yaralı
Van Gölü için 2 kilometre yüzdüler
Eczacı Odası Başkanı Karaarslan güven tazeledi
Davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp ettiler
Ünye’de gaziler onuruna program
İlhan Palut: “Oynadığımız oyuna bakarsak dengeli bir maç olduğunu söyleyebilirim”
Van’da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı
Ulaşım güzergâhlarında düzenleme
Niğde’de genç adam ölü bulundu
Güral Porselen Zuchex fuarında yeni ürünleri ile görücüye çıktı
Altın Koza sahiplerini buldu
Erdoğan'dan ihracatçılara müjde!
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Gloria Home Kurucu Ortak-Genel Müdürü Yiğit Emre Yüksel'den Ekovitrin'e özel açıklamalar
İş Dünyası
18.09.2021, 15:09
19.09.2021, 15:40
Kaydet
Yorumlar (0)
@name
kişisine cevap olarak
×
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Editörlerimizin onayının ardından yayınlanacaktır!
Gönder
Bunlara Göz Atmadan Geçmeyin
Yanan alanlar için 252 milyon fidan toprakla buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "İhracatı Geliştirme Fonu" müjdesi
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AK Parti ile ittifak şartını açıkladı
Fener Gölü, flamingoların dinlenme alanı oldu
Eyüpsultan Robot Okulu, Teknofest’te finalde
SpaceX'in 4 turistle dünya çevresindeki tarihi seyahatinden ilk fotoğraf!
Kendisine değil, motoruna ağladı
PORTEKİZ, KAPILARINI TÜRKLERE AÇIYOR
26°
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K. Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Kıbrıs
Famagusta
Girne
Güzelyurt
Lefkoşa
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar
O
P
1. Beşiktaş
5
13
2. Trabzonspor
5
13
3. Konyaspor
5
11
4. Karagümrük
5
10
5. Fenerbahçe
4
10
6. Altay
5
9
7. Galatasaray
4
8
8. Hatayspor
4
7
9. Kayserispor
4
7
10. Malatyaspor
5
6
11. Alanyaspor
4
6
12. Göztepe
5
5
13. Gaziantep FK
5
5
14. Kasımpaşa
5
5
15. Adana Demirspor
5
5
16. Antalyaspor
5
4
17. Sivasspor
5
3
18. Giresunspor
5
1
19. Rizespor
5
1
20. Başakşehir
4
0
Takımlar
O
P
1. Ümraniye
5
15
2. Eyüpspor
6
12
3. Erzurumspor
6
12
4. Ankaragücü
5
11
5. Tuzlaspor
5
11
6. Bandırmaspor
6
9
7. Manisa FK
6
9
8. Kocaelispor
5
7
9. Boluspor
4
6
10. Samsunspor
4
6
11. Denizlispor
5
6
12. Menemenspor
5
6
13. Adanaspor
5
5
14. Bursaspor
6
5
15. Ankara Keçiörengücü
5
4
16. Altınordu
5
4
17. Gençlerbirliği
5
4
18. İstanbulspor
4
3
19. Balıkesirspor
4
3
Takımlar
O
P
1. Liverpool
5
13
2. Man City
5
10
3. M. United
4
10
4. Chelsea
4
10
5. Everton
5
10
6. Brighton
4
9
7. Tottenham
4
9
8. West Ham
4
8
9. Brentford
5
8
10. Aston Villa
5
7
11. Watford
5
6
12. Leicester City
4
6
13. Arsenal
5
6
14. Crystal Palace
5
5
15. Southampton
5
4
16. Wolverhampton
5
3
17. Leeds United
5
3
18. Newcastle
5
2
19. Burnley
5
1
20. Norwich City
5
0
Takımlar
O
P
1. Atletico Madrid
5
11
2. Real Madrid
4
10
3. Valencia
4
10
4. Athletic Bilbao
5
9
5. Real Sociedad
4
9
6. Osasuna
5
8
7. Mallorca
5
8
8. Sevilla
3
7
9. Rayo Vallecano
5
7
10. Barcelona
3
7
11. Elche
5
6
12. Real Betis
4
5
13. Cádiz
5
5
14. Villarreal
4
4
15. Levante
5
4
16. Espanyol
4
2
17. Granada
4
2
18. Celta de Vigo
5
1
19. Getafe
5
0
20. Deportivo Alaves
4
0
Köşe Yazarlarımız
Tümü
Bilal KOÇAK
AK PARTİ VE TÜRKİYE’NİN SON 20 YILI
Neslihan MALTEPE
Tarihi ve doğal güzellikleriyle Rize (Rize Yazı Dizisi 2)
Tümay MERCAN
FUAR KATILIMI BİRLİK VE DİRLİK TEMSİLİDİR
Musa KARADEMİR
Siyasi travmanın yeni adı: Afganistan
Şeref ÖZATA
ABD 11 Eylül'ü, Türkiye ise 12 Eylül'ü unutmuyor
Mikayil Baydaroğlu
İklim değişikliği, petrol kıtlığı ve hava kirliliği gibi etkenler, gelecekteki mobilitenin CO2-nötr olmasını kaçınılmaz ve zorunlu kılıyor
Sayfalar
Tümü
Reklam
GİZLİLİK POLİTİKASI
Copyright © by ekovitrin.com / bilgi@ekovitrin.com
Haber Kategorileri
Güncel
Ekonomi
Sağlık
Magazin
Otovitrin
Lojistik
Spor
İş Dünyası
Asayiş
Bilim ve Teknoloji
Dünya
EkovitrinTV
Sayfalar
Künye
Gizlilik Politikası
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
Copyright © 2021
Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
Gizlilik Politikası
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#LİSE
#AK Parti
#iş dünyası
#milyoner
#Antalya
#Turizm
#ramazan
#renault trucks
#spor
#Van
#personel
#SÜMELA
#İspanya
#arama trendleri
#bomonti
#şaka
#ekovitrin dergisi
#hükümet
#devlet su işleri
#çalık
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam