Global Yatırım Holding ilk çeyrekte 307 milyon TL’lik gelir elde etti

Grup, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için önemli adımlar atıyor. Grubun en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz'in satışının tamamlanmasının yanında Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzından gelirler edilirken, bedelli sermaye artışı için de başvuru yapıldı. Öte yandan GYH Kasım 2021 vadeli Eurobond'un refinansmanında da yeni kredi anlaşması sağladı. Grup, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçlıyor.

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi etkilemeden, krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı önlemler aldık. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize yine yol gösterecektir” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, ilk çeyrekte 73,6 milyon TL’lik IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 gerileyerek 307 milyon TL konsolide gelir elde etti. Geçen yılın ilk çeyreğinde pandeminin etkilerinin küresel çapta tam olarak görülmemiş olmasının yarattığı baz etkisi de finansal sonuçlar üstünde etkili oldu. Yine aynı dönemde, 2020 yılı ilk çeyreğindeki 85,1 milyon TL’ye kıyasla 46 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. GYH’nin doğal gaz, madencilik, elektrik üretimi ile menkul kıymet ve varlık yönetimi işkollarından elde ettiği güçlü sonuçlar, pandemiden en çok etkilen liman işletmeciliği ve gayrimenkul işkolları tarafından baskılandı.

Devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci çeyrek finansalları üzerinde 52,7 milyon TL gelir ve 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi bulunuyor. 2020 yılı birinci çeyreğindeki Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğu zaman, konsolide gelirler yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 artacak, FAVÖK ise geçen yılın ilk çeyreği ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşecekti.

‘Krizin etkilerini azaltmak için hızlı önlemler aldık’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise, “İlk çeyrek performansı Covid-19’dan etkilenmeye devam etti. Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi etkilemeden, krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı önlemler aldık. Önceliğimiz; bilançomuzu güçlü tutmak, sermaye dağıtımına yönelik disiplinli yaklaşımımızı sürdürmek ve tüm şirketlerimizde 2021 yılı için nakit akışı yaratmak. Ayrıca tüm operasyonlarımızda temkinli ve etkin bir yönetim yaklaşımı uygulanacak. Geçmişte birçok krizi atlattık. Özellikle bu, şimdiye kadarki en uzun ve en bilinmeyen olanı. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize yine yol gösterecektir” diye konuştu.

Naturelgaz karlılığını artırdı

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, operasyonel kabiliyeti, etkin maliyet yönetim yapısı ve yeni iş geliştirme çalışmaları sayesinde Covid-19 etkilerine rağmen sağlam finansal konumunu güçlendirerek sürdürdü ve ilk çeyrekte yüzde 49 artışla 48,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde Şehir Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklanırken, 2020 yılı sonunda, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarının devir alınarak Naturelgaz bünyesinde birleştirilmesi sonucunda sağlanan inorganik büyüme de şirketin satış hacmindeki artışa önemli katkı sağladı. Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 47 artarak 124,7 milyon TL'ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu çeyrekte, gaz işkolunun FAVÖK'ü yüzde 56 artışla 22,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 16,7 olan FAVÖK marjı ise yüzde 17,8’e yükseldi. İş kolundaki güçlü gelir artışı, gaz marjındaki artış ve etkin maliyet yönetimi sayesinde bu dönemde kârlılığını artırdı.

Kruvaziyere olan güçlü talep hızlı toparlanmaya işaret ediyor

Covid-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (73,6 milyon TL IFRIC-12 muhasebe standardının etkisi hariç) 2021 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 78 daralmayla 28,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Liman işletmeciliği iş kolunun geçen yılın aynı döneminde 62,9 milyon TL olan konsolide düzeltilmiş FAVÖK’ü ise eksi 20,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Karayip limanlarının ilk kez konsolidasyona katılması ve Port Akdeniz’in güçlü performansı geçen yılın birinci çeyrek finansallarında önemli bir etkiye sahip olarak yıllık bazda çok güçlü bir baz oluşturdu.

GYH’nin kruvaziyer limanlarının birçoğu 2021'de yolcularını karşılamaya başladı. Her ne kadar hacimler küçük olsa da, bu sayılar arttı ve artmaya da devam edecek. Limanların çoğunda önümüzdeki birkaç haftada başlaması planlanan seferler mevcut. 2021'in 2. ve 3. çeyreğinde kruvaziyer faaliyetlerinde bir artış beklense de, kruvaziyer operasyonlarının küresel ve bölgesel düzeyde nasıl artacağı yönünde henüz bir netlik söz konusu değil. 2021'in ötesine bakıldığında, kruvaziyer gemi seferlerinde ve yolcu hacimlerinde artış beklenirken, kruvaziyer şirketleri, yolcu talebi açısından cesaret verici güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam ediyor. Bu devam eden güçlü talep, tüketiciler arasında devam eden kruvaziyer seyahatinin çekiciliğine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde sektörün güçlü ve hızlı bir şekilde toparlanacağına işaret ediyor. Öte yandan, Karayip kruvaziyer trafiğinin tekrar faaliyete geçmesinin, Nassau ve Antigua'daki limanların ilk kez ana liman olarak operasyonlarına başlamasıyla gerçekleşecek olması gibi güzel ve heyecan verici gelişmeler de mevcut.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 40 arttı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş bazlı temiz enerji üretimini içeren enerji üretimi işkolunda yılın ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 40 arttırarak 76,5 milyon TL seviyesinde açıklandı. Bu artışta portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı 10,9 milyon TL’ye kıyasla 2 katından fazla artış göstererek 25,8 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Madende talep daralsa da güçlü performans sağlandı

Maden işkolu ise yılın ilk üç ayında Covid-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 16 talep daralmasına bağlı olarak 99.430 ton satış gerçekleştirdi. Bu iş kolu yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 21 artırarak 29 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise iki katın üzerinde artırarak 11,2 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 18,8’e kıyasla yüzde 38,7 seviyesinde gerçekleşti. Dönem içerisindeki Covid-19 salgınının etkilerine rağmen, yüksek getirili ürünlerin satışındaki artış, etkin maliyet kontrolleri ve ihracat pazarlarında döviz cinsinden satışlar güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Düşen kira gelirleri gayrimenkul iş kolunu etkiledi

Covid-19'dan ciddi şekilde olumsuz etkilenen diğer iş kolu ise gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 9,8 milyon TL ve 3,9 milyon TL'ye kıyasla 5,3 milyon TL gelir ve 0,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta Covid-19'a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi FAVÖK’ü 5’e katladı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi işkolu ise geride bıraktığımız çeyrekte de işlem hacmindeki artış ile çok başarılı bir performans sergilemeye devam etti. Gelirler ilk çeyrekte yüzde 116 artarak 42,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti; FAVÖK ise geçen seneki 4,7 milyon TL’ye kıyasla neredeyse 5 kat artışla 21,3 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Faaliyetlerini büyüme stratejisi doğrultusunda sürdürüyor

Global Yatırım Holding’in faaliyetleri, ana iş kolları olan liman işletmeciliği, temiz enerji ve varlık yönetimi iş kollarında yeni satın almalar ve yatırımlar ile büyüme stratejisi doğrultusunda devam ediyor. Grup, bu dönemde de stratejik odak noktası ana faaliyet alanları ve Covid-19'un etkilerinden nasıl en iyi şekilde korunacağı üzerinde çalıştı.

Grup, likidite pozisyonunu istikrara kavuşturmak, uzun ve kısa vadeli borç yükümlülüklerini azaltmak için önemli adımlar atıyor. GYH, en büyük ticari limanı olan Port Akdeniz'in 140 milyon ABD doları bedel ile Katarlı QTerminals’e satışının tamamlanmasının yanında Naturelgaz'ın Borsa İstanbul'da halka arzından gelir edildi.

GYH, likidite pozisyonunu güçlendirmek ve daha istikrarlı bir sermaye yapısına kavuşmak için de bedelli sermaye artırımı gerçekleştirmek için SPK’ya başvurdu.

Grup, 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu “Sixth Street” ile iki parçalı kredi anlaşması yoluyla toplam 261 milyon dolarlık kaynak yarattı. Sixth Street'ten gelen bu yeni yatırım, Eurobond’unun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için (masraflar dahil) kullanılacak. Kalan kısmın ise Grubun kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılması planlanıyor.

Grup, bunların tümü ile daha istikrarlı, borçluluğu büyük ölçüde azaltılmış bir bilanço ve sağlıklı bir sermaye yapısı sağlamayı amaçlıyor.

Naturelgaz Sahra Altı Afrika’yı hedefliyor

GYH’nin ana faaliyet alanlarından olan sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz dağıtımı ve satışı iştiraki Naturelgaz, büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım atarak halka arz işlemlerinin 8,50 TL sabit fiyat üzerinden büyük bir başarı ile tamamlayarak 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başladı. Naturelgaz, halka arzdan elde ettiği kaynak ile Türkiye'deki lider konumunu geliştirirken, diğer taraftan altyapısı gelişmemiş, özellikle elektrik üretimi ve sanayi için taşımalı doğalgaz ihtiyacı bulunan Sahra Altı Afrika ülkelerine faaliyet alanını genişletmeyi hedefliyor.

Öte yandan GYH, Türkiye’nin en büyük yerli ve bağımsız portföy yönetim şirketi İstanbul Portföy Yönetimi’nin yüzde 40 hissesini satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.