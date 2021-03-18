Global Ports Holding Eurobond refinansmanı için önemli bir aşamayı geride bıraktı

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding (GPH), borçluluğu azaltma stratejisine bağlı kalarak önemli bir aşamayı geride bıraktı. 4 kıtada, 13 ülkede toplam 19 liman içeren bir portföyü bünyesinde barındıran ve Londra Borsası’na kote durumda bulunan GPH’nin yüzde yüz bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri, 21 Kasım 2021 vadeli ve 250 milyon ABD Doları tutarındaki Eurobond’un vadesinin ötelenmesi ve refinansmanı için görüşmelerini sürdürüyor. Portföyündeki Port Akdeniz’i Katar merkezli QTerminals’e 140 milyon ABD Doları bedel ile devreden GPH, buradan elde edilen gelir ile refinansmanın büyük kısmını karşılayacaklarını duyurmuştu.

Tahvil sahipleri için süre uzatıldı

GPH tarafından yapılan duyuruda tahvil sahipleri ile görüşmelerin devam ettiği, bu görüşmelerin olumlu sonuçlanarak Eurobond’un refinanse edileceğine olan inancın yüksek olduğu belirtildi. Bu amaç doğrultusunda tahvil sahiplerine taleplerini iletmeleri için daha önce bildirilen sürenin 19 Mart 2021’den, 14 Nisan 2021’e uzatıldığı belirtildi. Talep toplama sürecinin sonunda Eurobond kapsamındaki toplam borcun önemli bir kısmının vadesinden önce itfa edilmesi ve bakiye kısmı için de süre uzatılması hedefleniyor.