Giovane Gentile’nin antiviral & antibakteriyel kumaş teknolojisiyle hijyen ve şıklık bütünleşiyor

Dünya genelinde değişen alışkanlıkları takip ederek “inovatif” ve “akıllı” ürünler tasarlayan erkek giyiminin öncü markası Giovane Gentile, ilkbahar ve yaz mevsiminin canlılığını hissettiğimiz günlerde yeni koleksiyonuyla gardıropları süslüyor. Doğanın tüm renklerinin yansıtıldığı İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, antiviral & antibakteriyel kumaş teknolojisine sahip ürünleriyle her koşulda şık olunabileceğini kanıtlıyor. Rahat kalıplar ve doğallık Giovane Gentile’nin sıra dışı yeni koleksiyonunda hayat buluyor.

Erkek giyim modası ayrı bir boyuta ulaşıyor!

Tekstille teknolojinin uyumunu gözler önüne seren antiviral & antibakteriyel kumaş teknolojisi, sürdürülebilirlik ve hijyen açısından önemli bir inovasyon olarak dikkat çekiyor. Nano teknolojide kullanılan 3 ana maddeden biri olan titanyum dioksit; havada, suda ve çeşitli yüzeylerde organik maddeleri parçalayarak insan sağlığına hiçbir zarar vermeden su ile karbondioksit gibi maddeler oluşturuyor. Bu işlem yüksek konsantrasyonlu gümüş iyonlarla birlikte kumaşlar üzerinde uygulandığında, yüzeydeki virüs ve bakterilerin seviyelerini temas anından itibaren 2 saat içerisinde yüzde 99 oranında azaltıyor.

Antiviral işlem görmüş kumaşlar güvenle kullanılabiliyor

20 yıkamadan sonra dahi antiviral & antibakteriyel etki devam edebiliyor. Böylece antiviral işlem görmüş kumaşlar güvenle kullanılabiliyor. Yıkama öncesi koruma faktörünün yüzde 99,70, yıkama sonrası koruma faktörünün ise yüzde 99,62 olarak tespit edildiği teknolojinin COVID-19’a karşı da etkili olabileceği öngörülüyor. Tüm bunların sonucunda stil sahibi erkeklere sadece koleksiyondaki ürünleri diledikleri gibi kombinlemek kalıyor.

Tasarımı ve teknolojisiyle erkek giyim modasını farklı bir seviyeye taşıyan ve son zamanlarda online satış kanalına da önemli yatırımlar yapan Giovane Gentile’nin geniş ürün yelpazesine mağazalarından ve www.giovanegentile.com adresinden ulaşılabiliyor.