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Giovane Gentile’den Kumaşa Virüs Kalkanı

 Giovane Gentile’nin koleksiyonlarında kullandığı tüm top boya, ipliği boyalı, baskılı gömlek kumaşlarına uygulanan antiviral aprenin yıkama öncesi koruma faktörü yüzde 99,70, yıkama sonrası koruma faktörü ise yüzde 99,62 olarak tespit edildi  Takım Elbise, ceket, pantolon gruplarında kullanılan yünlü kumaşlarda ise anahtar proteinlerle etkileşim yoluyla viral aktivitenin 2 saat içinde yüzde 99 oranında azaldığı testlerle teyit edildi

İş Dünyası 25.08.2020, 12:02
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Giovane Gentile’den Kumaşa Virüs Kalkanı

Erkek giyiminin global markası Giovane Gentile, Covid-19 pandemisiyle birlikte artan hijyen ihtiyacını karşılamak için inovasyon gücünü gösteriyor ve virüsle mücadeleye destek vermek üzere geliştirdiği antiviral kumaş teknolojisini temel ürün gruplarının yüzde 60’ına entegre ediyor. Yapılan aktivite testleri sonucu antiviral özelliği kanıtlanan kumaşların bakteri öldürme ve çoğalımını engelleme kabiliyeti bulunuyor.

Giovane Gentile üstün kalite ve tutku dolu vizyonunu kumaşlara uyguladığı teknik bilgiyle güçlendiriyor. Çevreye ve insana saygılı bir yaklaşımla geliştirdiği antiviral kumaş teknolojisini temel ürün gruplarının yüzde 60’ına entegre eden Giovane Gentile, bakteri öldürme ve çoğalımını engelleme kabiliyeti bulunan kumaşlarla inovasyon gücünü ortaya koyuyor.

Aktivite testleri antiviral etkiyi kanıtladı

Kişilerarası temas yoluyla bulaşabilecek virüs ve bakterilerin giysiler üzerinde yaşamasını ve yayılmasını önleme hedefiyle geliştirilen kumaşlar, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testleri başarıyla geçerek patent sürecine girdi. Gündelik hayatta en sık karşılaşılan 3 bakteri grubuna yıkama öncesi ve 10 yıkama sonrası yapılan test sonuçlarında kumaşlarda kullanılan antimikrobiyal aprenin kalıcılığı tespit edildi. Giovane Gentile’nin koleksiyonlarındaki takım elbise, ceket, pantolon gibi yünlü kumaşlarda kullandığı teknoloji sayesinde, işlenmiş materyal üzerindeki viral aktivitenin 2 saat içinde yüzde 99 oranında azaldığı testlerle teyit edildi. Gömlek ürün gruplarındaki koton ve keten gibi doğal elyaflardan üretilmiş kumaşlarda ise antibakteriyel özellik ve nano aprenin bakterileri öldürme ve çoğalımı engelleme mekanizmasının yıkama sonrası kalıcılığını koruduğu tespit edildi. Piyasadaki en etkili antimikrobiyal apre olarak nitelendirilen teknolojinin Covid-19’a karşı da etkili olabileceği ön görülüyor.

“İnovatif ve akıllı ürünlerimizle talebi etkileyeceğiz”

Gelecek 10 yıl içinde teknolojik ürünlerin yaşamımızın her alanında olacağını söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, aktif bileşenli nano teknoloji apresi ile üretilen antiviral kumaşlar sayesinde tekstil sektörünün geleceğe hazır olduğunu dile getirdi.  Samedov İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde artan hijyen hassasiyeti tüm dünyada AR-GE kabiliyetlerinin gelişmesini sağladı. Giovane Gentile olarak biz de dünyada gelişen yeni teknikleri takip ederek özellikli “inovatif” ve “akıllı” ürünler tasarlıyor, markamıza ve ülkemize değer katıyoruz.  Yeni trendlerde inovasyon çok önem verdiğimiz bir konu-teknolojik kumaşlar hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor, hem de kıyafetlerin fonksiyonelliğini arttırıyor. Söz konusu antiviral kumaş teknolojisi ile işlenmiş kumaşlar cilt ile temasta güvenle kullanılabiliyorken cildin doğal bakteri florasıyla da uyum sağlıyor. Bu açıdan pazardaki talebi pozitif yönde etkileyeceğimize ve ülkemizin ihracat gücünü daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz” dedi.

ZaurSamedov

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