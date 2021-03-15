Giovane Gentile’den ilkbahar-yaz sezonu için Antiviral Koleksiyon

Kumaşlara yaptığı inovatif dokunuşlarla erkek giyim modasına yön veren Giovane Gentile, doğadan ilham alan renk tonlarını 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ürünlerine yansıtıyor. Tarzından vazgeçemeyen centilmenler; Giovane Gentile imzalı hafif montlar, ceketler, gömlekler ve pantolonlarla ilkbahar-yaz sezonuna iddialı bir giriş yapıyor. Giovane Gentile, bakterileri 2 saat içinde yüzde 99 oranında azaltan, lekeleri ve kötü kokuları minimuma indiren antiviral kumaş teknolojisini İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’na entegre ederek erkeklerin günlük hayatına hijyen ve kolaylık getiriyor. Nano teknolojide kullanılan 3 ana maddeden biri olan titanyum dioksit ile tasarlanan koleksiyon, havada, suda ve çeşitli yüzeylerde organik maddeleri parçalayarak insan sağlığını etkilemeyecek şekilde su ile karbondioksit gibi maddeler oluşturuyor. Koleksiyondaki Antiviral & antibakteriyel etki 20 yıkamadan sonra dahi devam ediyor.

Tekstil sektöründe inovasyonu başarıyla gerçekleştiren ve sunduğu ürünlerle stiline önem veren erkeklerin tercihi olan Giovane Gentile, ilkbahar-yaz mevsimini yenilikçi koleksiyonuyla karşılıyor. Doğanın yeniden uyanışa geçtiği ilkbahar mevsiminde ve sonrasındaki canlı yaz sezonunda şıklığıyla ön plana çıkmak isteyen centilmenler, Giovane Gentile’nin 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ürünleriyle güneşli günlerin tadını çıkarmaya hazırlanıyor.

Doğanın ritmine kulak verin

2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu içerisinde yer alan Giovane Gentile imzalı bahar ve yaz gecelerinin destekçisi hafif montlar, şıklığın göstergesi ceketler, casual giyimin simgesi gömlekler ile pantolonlar, doğanın tüm renkleri ve toprak tonlarını içerisinde barındırıyor. Çevre dostu vizyonu çerçevesinde sürdürülebilirliği odağına alan Giovane Gentile’nin fonksiyonel ürünlerinde, rahat kalıplar ve doğallık tümüyle hissedilebiliyor. “Ürünümüz bizim imzamızdır” felsefesini tüm birimlerinde uygulayan Giovane Gentile, tekstilde teknolojinin etkili şekilde nasıl kullanıldığını tüm kreasyonlarında gözler önüne seriyor. Bu kapsamda geleceğin ürünlerini tüketiciyle buluşturan Giovane Gentile, 2021 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’nda da antiviral kumaş teknolojisinin avantajlarını kanıtlıyor.

Antiviral etki 20 yıkama geçse bile sürüyor

Nano teknolojide kullanılan 3 ana maddeden biri olan titanyum dioksit; havada, suda ve çeşitli yüzeylerde organik maddeleri parçalayarak insan sağlığını etkilemeyecek şekilde su ile karbondioksit gibi maddeler oluşturuyor. Ayrıca yüksek konsantrasyonlu gümüş iyonlarla birlikte kumaşlar üzerinde uygulandığında, yüzeydeki virüs ve bakterilerin seviyelerini temas anından itibaren 2 saat içerisinde yüzde 99 oranında azaltıyor. 20 yıkamadan sonra dahi antiviral & antibakteriyel etki devam ederken, antiviral işlem görmüş kumaşlar cilt ile temas halinde güvenle kullanılabiliyor. Sürdürülebilirlik ve hijyen açısından önem taşıyan antiviral kumaşlar, Giovane Gentile’nin tüm top boya, ipliği boyalı ve baskılı kumaşlarına uygulanabiliyor. Yıkama öncesi koruma faktörünün yüzde 99,70, yıkama sonrası koruma faktörünün ise yüzde 99,62 olarak tespit edildiği teknolojinin COVID-19’a karşı da etkili olabileceği öngörülüyor. Giovane Gentile tasarım ekibi, bu önemli sonuçları yeni İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’na başarıyla yansıtıyor. Yeni koleksiyonda inovatif ürünler kapsamında antiviral & antibakteriyel ürünler de yer alıyor.

Tasarımı ve teknolojisiyle erkek giyim modasını farklı bir seviyeye taşıyan Giovane Gentile’nin geniş ürün yelpazesine mağazalarından ve www.giovanegentile.com adresinden ulaşılabiliyor.