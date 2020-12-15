Giovane Gentile yurtdışındaki 27. mağazasını açtı

Koleksiyonlarını ince bir yaratıcılıkla ve “mühendisliği fonksiyonelliğe dönüştürerek” tasarlayarak erkek giyiminde standartları belirleyen Giovane Gentile, yeni mağazasını Irak-Erbil’de açtı. Erbil’in en büyük alışveriş merkezlerinden olan Family Mall’daki bu açılışla Giovane Gentile’nin yurtdışındaki 27. satış noktası faaliyete geçmiş oldu.