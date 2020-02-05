Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122321
ALTIN
299.718
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7773
EURO
6.5812

Giovane Gentile yurt dışı ağını güçlendiriyor

Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil’in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, 2019 yılını önemli başarılarla geride bıraktı. Yurt içi satışlarını 2019 yılsonunda bir önceki seneye göre yüzde 30 oranında artıran marka,  yurt dışında ise şubeleşmesini hızlandırdı. 2019 Kasım ayında Moskova’ya mağaza açan Giovane Gentile, 2020 yılsonuna kadar Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmaların sürdürüyor. 2020 yılında e-ticarete de yatırım yapma kararı alan marka, yıllık cirosunun yüzde 10’nu buradan elde etmeyi amaçlıyor.

Giovane Gentile yurt dışı ağını güçlendiriyor

Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil’in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, 2019 yılını önemli başarılarla geride bıraktı. Yurt içi satışlarını 2019 yılsonunda bir önceki seneye göre yüzde 30 oranında artıran marka,  yurt dışında ise şubeleşmesini hızlandırdı. 2019 Kasım ayında Moskova’ya mağaza açan Giovane Gentile, 2020 yılsonuna kadar Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmaların sürdürüyor. 2020 yılında e-ticarete de yatırım yapma kararı alan marka, yıllık cirosunun yüzde 10’nu buradan elde etmeyi amaçlıyor.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:51
1241 Okunma
Giovane Gentile yurt dışı ağını güçlendiriyor

Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil’in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle 2019 yılını başarılı bir performans ile geride bıraktı. 2018’in aynı dönemine göre 2019 yılını yüzde 30’a yakın bir büyüme ile kapatan marka, yurt dışı yapılanmasına da hız kesmeden devam etti.

“2020 için agresif büyüme stratejisi benimsedik”

Bugün; yurt içinde 33, yurt dışında ise 25 farklı ülkede 26 aktif monobrand mağazası ile stil sahiplerine seslenen Giovane Gentile, yurt dışında Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılındaki ekonomik dalgalanmadan sonra 2020 yılına daha iyimser baktıklarını belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, bu pozitif göstergelere karşı stratejilerini agresif büyüme olarak revize ettiklerini söyledi. Yıllık cirolarının yüzde 35’ni ihracattan elde ettiklerinin atını çizen Samedov, 2020 yılında oranı yüzde 45 olarak hedeflediklerini belirtti. 2020 yılı önemli hedeflerden biri de Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti kapsamında marka sadakatini yükseltmek olduğunu aktaran Samedov,  bu başlık altında perakende mağazacılık alanında verimliliklerini yükseltmek istediklerini söyledi.

2020 Ocak-Şubat ayı boyunca sürecek bayi toplantısında yurt içi ve yurt dışında 150’ye yakın bayiyi İstanbul’da ağırlayacaklarını belirten Samedov, toplantı kapsamında 2020-2021 Kış sezonu koleksiyonunu tanıtacaklarını ve 5 milyon dolarlık sipariş almayı hedeflediklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte 2020’de dijital pazarlama alanına damga vuracak trendler!
İşte 2020’de dijital pazarlama alanına damga vuracak trendler!
NISSAN Türkiye’de atama: Saadet Alpago
NISSAN Türkiye’de atama: Saadet Alpago
Demet Russ, Janssen Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu
Demet Russ, Janssen Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim