Giovane Gentile yurt dışı ağını güçlendiriyor

Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil’in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle 2019 yılını başarılı bir performans ile geride bıraktı. 2018’in aynı dönemine göre 2019 yılını yüzde 30’a yakın bir büyüme ile kapatan marka, yurt dışı yapılanmasına da hız kesmeden devam etti.

“2020 için agresif büyüme stratejisi benimsedik”

Bugün; yurt içinde 33, yurt dışında ise 25 farklı ülkede 26 aktif monobrand mağazası ile stil sahiplerine seslenen Giovane Gentile, yurt dışında Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

2019 yılındaki ekonomik dalgalanmadan sonra 2020 yılına daha iyimser baktıklarını belirten Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, bu pozitif göstergelere karşı stratejilerini agresif büyüme olarak revize ettiklerini söyledi. Yıllık cirolarının yüzde 35’ni ihracattan elde ettiklerinin atını çizen Samedov, 2020 yılında oranı yüzde 45 olarak hedeflediklerini belirtti. 2020 yılı önemli hedeflerden biri de Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti kapsamında marka sadakatini yükseltmek olduğunu aktaran Samedov, bu başlık altında perakende mağazacılık alanında verimliliklerini yükseltmek istediklerini söyledi.

2020 Ocak-Şubat ayı boyunca sürecek bayi toplantısında yurt içi ve yurt dışında 150’ye yakın bayiyi İstanbul’da ağırlayacaklarını belirten Samedov, toplantı kapsamında 2020-2021 Kış sezonu koleksiyonunu tanıtacaklarını ve 5 milyon dolarlık sipariş almayı hedeflediklerini söyledi.