Giovane Gentile stili artık Diyarbakır’da

‘Centilmenin sözünün değeri’ ve ‘ulaşılabilir lüks” mottolarıyla koleksiyonlarını ‘Giovane G. Designers’ ile ‘Giovane Gentile Limited Edition’ olarak iki temel marka altında sunan Giovane Gentile, yurt içindeki 30’uncu mağazasını Diyarbakır’da açtı. 4 bağımsız servis alanı ve VIP bölümü bulunan yeni mağazayla marka, yurt içi ve yurt dışında 26 ülkede toplam 150’ye yakın satış noktasına ulaştı.

Erkek giyiminin global markası Giovane Gentile, Türkiye’nin her noktasında olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına aralıksız devam eden marka, son olarak Diyarbakır’ın kalbi olarak nitelendirilen Cadde 75’e açtığı konsept mağazasıyla yurt içindeki mağaza sayısını 30’a ulaştırdı.