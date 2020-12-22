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Giovane Gentile ile 2021’e büyülü bir başlangıç

2021 adım adım yaklaşırken şartlar gereği 2020’yi büyük partilerle uğurlayamayacak olsak da mesafeli ama samimi kutlamalar için planlar yapılmaya başladı bile. Yeni yıl gecesinde her zaman olduğu gibi ne giyeceğimiz önemli olacak. O zaman izin verelim, doğal, modern ve şehirli erkeklerin tercihi Giovane Gentile, büyüsü tüm yıla yayılacak şık bir stile sahip olmamız için gece boyu bize eşlik etsin.

İş Dünyası 22.12.2020, 12:45
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Giovane Gentile ile 2021’e büyülü bir başlangıç

Son günlerini yaşadığımız 2020 zorlu geçen bir yıl olurken, 2021 bu olağandışı günlerin biteceğini hayal ettiğimiz bir ümit ışığı haline geldi. 2020’ye veda edip 2021 karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde sosyal mesafelerin korunabileceği umut dolu yılbaşı planları yapılmaya başlandı bile. Ailemizle veya arkadaşlarımızla birlikte olacağımız samimi bir ev kutlamasında farklı bir stille geceye damga vurmayı kim istemez ki? O halde, tasarımda yenilik ve işlevsellik felsefesiyle erkekleri daima bir adım öne çeken Giovane Gentile tasarımcılarının yılbaşı gecesi stil önerilerine kulak verelim…

Küçük ama samimi kutlamalar

Giovane Gentile çizgisini yansıtan, kesimleriyle fark yaratan pantolon, kazak ve gömlekler rahat bir ev partisinde özgür bir stil yakalamanızı mümkün kılıyor. Romantik detayları ve modern retro çizgileri rahat kesimlerle bir araya getiren bisiklet yaka bir kazak ile kadife bir pantolonu bir çift süet ayakkabı ile birleştiğinizde bedeninizin yılbaşı gecesine konforla eşlik etmesini sağlayabilirsiniz. Tercihiniz denimden yanaysa, özel penye ipliklerle dokunmuş kumaşlarıyla bedeni zarifçe saran denim modelleri yüzde 100 pamukla hazırlanan ütü gerektirmeyen non-iron teknoloji gömleklerle kombinleyebilirsiniz.  

Evde rahat ve uzun bir gece

Giovane Gentile’nin gündelik hayatın ve konforlu giyimin oldukça sık tercih edilen stili olan eşofman grubu ürünleri, hem rahatlık hem de şıklık sağlıyor. Yılbaşı gecesinde rahat bir eşofman grubu seçerek hem sportif hem de göz alıcı bir lüks giyim stili yaratabilirsiniz. Modaya yön veren özel eşofman tasarımları, trend bir giyim tarzı elde etmenizi sağlarken örme kumaş rahatlığındaki slimfit modellerin dinamik görüntüsüne teslim olabilirsiniz.

Resmiyetten ödün vermeyen şık bir yemek

Evde şık bir akşam yemeğinde resmiyetten ödün vermem diyenlerdenseniz 13.50-15 mikron inceliğindeki kumaş dokularıyla, oldukça hafif ve kullanışlı bir kullanım sunan Giovane Gentile takım elbiseler tam size göre. Ermenegildo Zegna, Loro Piana, Cerruti ve Zignone gibi seçkin İtalyan markalarınca üretilen kumaşlarıyla Giovane Gentile takım elbiseler, seçkin bir stil yaratmanızı sağlıyor. İnce işçiliklileriyle elegant bir görünüm yaratan 3 adet dış cepli, düğme kapatmalı, çift yırtmaçlı bir ceket ve naif detay çizgilerle tasarlanan kusursuz bir pantolonla geceye cool bir enerji katabilirsiniz.

Geceyi yılbaşının rengi kırmızı ve yeşil aksesuarlarla renklendirin

Yılbaşının rengi elbette kırmızı ve yeşil. Şayet gecenizi aksesuarlarla renklendirmek isterseniz Giovane Gentile’nin aksesuar koleksiyonuna mutlaka göz atmalısınız. Takım elbiselerin vazgeçilmezleri olan cep mendili ve kravatlarda kırmızı ya da yeşili tercih edebilir, renkli detayları olan kol düğmeleri ile kombininizi tamamlayabilirsiniz.  Eşofman ve casual kombinleri ise yine gecenin yıldızları olan kırmızı ve yeşil tonlardaki çorap, kemer, bileklik ya da fularlarla güçlendirebilirsiniz.

Gentile’nin tüm koleksiyonuna https://www.giovanegentile.com adresinden ulaşılabilirsiniz.

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