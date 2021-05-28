Giovane Gentile'den e-ticaret hamlesi!

Ürünleriyle stiline önem veren erkeklerin tercihi olan Giovane Gentile, gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için yatırımlarını sürdürüyor. Farklılaşan iş modelleri hakkında açıklamalar yapan Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, pandemi sürecinde online satışların önemine değindi. Samedov, “2020 ve 2021 yıllarında tüm ticari işletmeler dijitalleşme konusunu ilk hedef haline getirdi. Erkek giyim sektöründe öncü bir marka olarak 2018’de kurduğumuz e-ticaret platformumuzla faaliyetteydik. Pandemi ile beraber e-ticaret operasyonlarımızı hızlıca genişletme çalışmalarına başladık. İlk etapta Trendyol, N11, Hepsiburada, Morhipo ve Çiçeksepeti gibi önemli pazaryerleriyle anlaşmalarımızı tamamladık. Halihazırda markamıza uygun tüm büyük pazaryerleriyle iş birliği içerisinde çalışıyoruz.” dedi.

“VIP müşterilerimize online hizmet vermeyi sürdürdük”

Fiziksel mağazaların kapalı olduğu dönemde Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek VIP ayrıcalığını Loyalty Programı dahilinde online mağazaya taşıdıklarını kaydeden Zaur Samedov, sözlerine şöyle devam etti: “Mağazalarımızda tanımlı indirimi olan VIP müşterilerimiz, mağazaya gitmeden aynı VIP indirimlerle e-ticaret sitemizden de alışveriş yapma şansına sahip oldular. Yüzde 40-45 gibi ciddi satış payına sahip VIP müşterilerimize bu dönemde de online hizmet vermeyi sürdürdük. Akabinde de mevcut e-ticaret sitemizi revizyona aldık ve Türkiye’de dijital partnerlik alanında önde gelen firmalardan biriyle iş birliği yapmayı kararlaştırdık.”

E-ticaretin tüm satışlar içindeki payı yüzde 4’lere ulaştı

Çalışmalar sonucunda e-ticaret satışlarını geçen yıla kıyasla yüzde 160 arttırdıklarının bilgisini veren Zaur Samedov, bu oranın 2019’a göre yüzde 545 olduğunu kaydetti. Samedov, “E-ticaretin tüm satışlarımız içindeki payı 2019’da yüzde 0,50, 2020’de yüzde 2 iken, 2021 Nisan sonu itibarıyla yüzde 4’lere yükseldi. Hedefimiz önümüzdeki aylarda yenilenmiş ve özellikle yurt dışı pazarlara da uygun ‘giovanegentile.com’ web sitemizi tüketicilere açmak. Ticari faaliyetlerimizin sürdürülebilirliği adına yeni dünya düzeninde pozisyonlarımızı almak durumundayız. Değişen alışkanlıklar, toplumu dijitalleşmeye hızlı bir şekilde sürükleyerek e-ticaretin satışlar içindeki payını gittikçe arttıracak. Bu çerçevede şirketimizin e-ticaret satış kanalını, en az yurt dışı satışlarımız kadar güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.