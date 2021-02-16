Giovane Gentile 2021-2022 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda “Nonwoven-Dokusuz Kumaş” teknolojisini tanıttı

Erkek giyimin global markası Giovane Gentile, 2021-2022 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Yüzde 30’u antiviral kumaşa sahip birbirinden özel 1200 parçalık yeni koleksiyonunu 150’ye yakın satış noktası yetkilileriyle buluşturan Giovane Gentile, yurt dışı sipariş hedefini ise 6 milyon dolar olarak belirledi.

Birçok global markayla yarışacak güçteyiz

Giovane Gentile’nin pandemi dönemi boyunca yatırımlarının sürdüğünü dile getiren Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, ihracat faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini söyledi. Samedov, “Yurt içinde 30, yurt dışında 27 monobrand mağaza olmak üzere, toplamda ise 150’ye yakın satış noktasında hizmet veriyoruz. Erkek modasına olan bakış açımız ve teknolojiyi yakından takip eden anlayışımız sayesinde birçok global markayla yarışabilecek güçteyiz. Yeni Zelanda, Rusya, Azerbaycan, Tacikistan, Mısır, Özbekistan, Arnavutluk, Ukrayna, Almanya, Türkmenistan, İngiltere, İran, Irak, Kazakistan ve Hırvatistan faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin bir kısmıyken, 2020 yılında pandemi şartlarına rağmen, yurt dışında 5 mağazanın daha açılışını gerçekleştirdik. Global hedefimiz 2025 yılına kadar dünya genelinde 65 yeni mağaza açmak. Yıllık ciromuzun yüzde 35’ni ihracattan elde eden kuruluşumuz, yeni pazarlardaki faaliyetlerimizle beraber, ilk etapta bu oranı yüzde 45’lere çıkartmayı hedefliyoruz. Küresel çapta organize ettiğimiz bayi toplantılarımızın da hedeflerimizi tutturmak yönünde önemli katkıları olduğuna inanıyoruz. Bu yılki toplantı sonucunda 6 milyon dolarlık sipariş hedefliyoruz.” diye konuştu.

Yeni sezonda tüketicilerimizi Nonwoven Serisi Kapsül Koleksiyonumuzla tanıştıracağız

Ürettikleri her üründe daima en üst kaliteyi hedef aldıklarını aktaran Zaur Samedov, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2021-2022 Sonbahar-Kış Koleksiyonumuzda Nonwoven teknolojisi ile hazırlanan materyalden ürettiğimiz kapsül koleksiyon, ürünlerde yüzde 95’e kadar bakteri geçirmezliği sağlıyor. Bu süreçte hijyeni ön planda tuttuğumuz Antiviral, Organic, Ecowash, Cooleffect, Woolnes ve Performans Serileriyle de faaliyetlerimizi ‘ulaşılabilir lüks’ anlayışıyla devam ettiriyoruz. ‘Ürünümüz, bizim imzamızdır’ felsefesini üretimden yönetime kadar tüm birimlerde uygulamaya çalışıyoruz. Bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek koleksiyonlarımızı son trendlere uygun, inovatif, katma değeri yüksek ve fonksiyonel ürünlerle sürekli güncelliyoruz. Kaliteyi zirvede yaşamak isteyen herkesin bize kolayca ulaşabilmesinin yanı sıra rahatlık ile doğallığın kıyafetlerde hissedilmesini sağlamak için de sürdürülebilir büyümeye odaklanıyoruz.”

Hızlı kuruma, nefes alma, yüzde 95’e kadar bakteri filtrasyonu

Nonwoven, dokunarak veya örülerek üretilen konvansiyonel kumaşlardan farklı olarak el değmeden ve dokunmadan, su jeti basıncı altında mikroflamentlerin birbirine işlenmesi ile hazırlanıyor. Nonwoven teknolojisi sayesinde kapsül koleksiyon ürünlerde hızlı kuruma ve nefes alma özelliği ile beraber yüzde 95’e kadar bakteri geçirmezliği sunuluyor. Nonwoven, ayrıca kokuyu absorbe etme özelliğine bağlı ter kokusunun da önüne geçiyor.