Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar- Kış koleksiyonu ile İklim koşullarına meydan okuyun

Erkek giyiminin ikonu Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar- Kış koleksiyonunda yer alan, casual giyimden profesyonel business tarza uzanan geniş bir seçkide sunulan mont modelleri ile şehirli erkekleri, cool ve gösterişli bir tarza davet ediyor.

Doğanın renklerinden ve sanattan ilhamla tasarlanmış koleksiyon; karamel, soft kahve, somon, petrol, indigo, lacivert, ağaç küfü yeşili, haki, koyu yeşil ve tonlarının hakim olduğu bir çizgide sunuluyor. Giovane Gentile’nin ileri teknolojiyi arkasına alarak ürettiği inovatif ve akıllı kumaşlarla fonksiyonel bir yapıya bürünen montlar, gündüzden geceye hafta içi yoğunluğundan dingin bir hafta sonuna kadar her ortamda kullanıcısını ön plana çıkarıyor. Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda hem renk hem de tasarım olarak detaylanan kadife serisi ürün gamları ve ipli pantolon gruplarıyla mükemmel şekilde kombinlenebilen montlar, Giovane Gentile markalı atkı ve şal gibi aksesuarlarla tamamlanabiliyor.