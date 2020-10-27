Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar- Kış koleksiyonu ile İklim koşullarına meydan okuyun
Giovane Gentile’nin “Ulaşılabilir Lüks" mottosu ile 2020-2021 Sonbahar- Kış koleksiyonu için tasarladığı montlar; mevsim geçişlerinde, sonbahar rüzgarlarının kendisini hissettirdiği ya da soğuk havaların etkili olduğu iklim koşullarında bile şıklığınızdan ödün vermeden hayattan maksimum keyif almanızı sağlıyor. Doğanın tüm tonlarını giysilere yansıtan Giovane Gentile, inovatif kumaş teknolojileriyle de fonksiyonel bir stil deneyimi sunuyor.
Erkek giyiminin ikonu Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar- Kış koleksiyonunda yer alan, casual giyimden profesyonel business tarza uzanan geniş bir seçkide sunulan mont modelleri ile şehirli erkekleri, cool ve gösterişli bir tarza davet ediyor.
Doğanın renklerinden ve sanattan ilhamla tasarlanmış koleksiyon; karamel, soft kahve, somon, petrol, indigo, lacivert, ağaç küfü yeşili, haki, koyu yeşil ve tonlarının hakim olduğu bir çizgide sunuluyor. Giovane Gentile’nin ileri teknolojiyi arkasına alarak ürettiği inovatif ve akıllı kumaşlarla fonksiyonel bir yapıya bürünen montlar, gündüzden geceye hafta içi yoğunluğundan dingin bir hafta sonuna kadar her ortamda kullanıcısını ön plana çıkarıyor. Giovane Gentile 2020-2021 Sonbahar-Kış koleksiyonunda hem renk hem de tasarım olarak detaylanan kadife serisi ürün gamları ve ipli pantolon gruplarıyla mükemmel şekilde kombinlenebilen montlar, Giovane Gentile markalı atkı ve şal gibi aksesuarlarla tamamlanabiliyor.
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|5
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|7
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|4
|7
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|5
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|6
|5
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|5
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|5
|4
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
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|9
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|6
|9
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|5
|8
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|8
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|8
|15. M. United
|5
|7
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|5
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|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
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|11
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|3
|20. Real Valladolid
|7
|3