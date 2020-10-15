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GİGDER BAŞKANI ÖMER FARUK AKBAL: ULUSLARARASI KONUT SATIŞINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Eylül ayında uluslararası yatırımcıya konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %26,8 artarak 5 bin 269 oldu. Hem bu yılın en yüksek, hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci Eylül ayı verisinin sektörün geleceğine umut verdiğini söyleyen Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı (GİGDER) Ömer Faruk Akbal, Türkiye’nin gayrimenkul ihracatında yükselişini sürdüreceğini söyledi.

İş Dünyası 15.10.2020, 15:40
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GİGDER BAŞKANI ÖMER FARUK AKBAL: ULUSLARARASI KONUT SATIŞINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Uluslararası yatırımcının Türkiye’ye ilişkin konut talebi gün geçtikçe artıyor. Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre %26,8 artarak 5 bin 269 adet konut satışı ile sektör yeniden hareketlendi.

Eylül 2019’da Türkiye’nin uluslararası yatırımcıya konut satışı 4 bin 217 olurken, Eylül 2020’de 5 bin 349 oldu. Geçtiğimiz yıl Eylül ayına göre, yüzde 26,8 oranında artış yaşandı. Uluslararası yatırımcıya bu yılın ilk 9 ayında 26 bin 446 konut satıldı.

Türkiye’de uluslararası yatırımcıya satılan konut sayısının pandeminin etkilerinin azalmasıyla yükseldiğini hatırlatan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin pandemiyle mücadelede başarısı muazzam ilerliyor. Sağlıktaki bu başarı gayrimenkule güç kazandırıyor. Avrupa ve Amerika ülkelerinin pandemi ile mücadeledeki başarısızlığı da etkisini göstermeye başladı. Uluslararası konut satışındaki yükseliş sürecek. Türkiye’nin her geçen gün etkisi artan liderliği, uluslararası yatırımcıya güven veriyor.”

KİMLER KONUT ALIYOR?

GİGDER Başkanı Akbal, uluslararası yatırımcıya yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 908 konut ile İranlıların aldığını belirtti. Geçen ay 826 konutla Iraklılar ve 448 konutla Ruslar takip etti.

Türkiye’den en çok konut alan uluslararası yatırımcıların uyruğuna bakıldığında İran, Irak ve Rusya’yı Kuveyt, Kazakistan, İngiltere, Azerbaycan, Afganistan, Almanya ve Yemen takip ediyor.

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